Нова пошта змінює тарифи з 1 грудня 2025 року

З 1 грудня 2025 року Нова пошта оновлює частину тарифів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія повідомила, що частину тарифів залишає без змін або знижує там, де це можливо.

Так, вартість доставки посилок до 2 кг становитиме:

по місту — 60 грн;

по Україні — 80 грн.

Доплата за доставку в селище чи село змінюється:

відправлення із селища чи села здійснюється без доплати;

доставка в селище чи село коштує 25 грн.

Комісія від оголошеної цінності до 500 грн, переадресування в дорозі, повернення документів і посилок, конверт для документів та пакети від 0,5 до 4 кг вже враховані у вартості доставки.

Вводиться доплата 10 грн за доставку в поштомат. Доплата за кур’єрську доставку або забір документів і посилок становитиме 50 грн.

Тариф на доставку документів у фірмовому конверті у відділення по місту становитиме 60 грн, по Україні 70 грн.

Вартість доставки посилки між відділеннями по місту становитиме:

до 2 кг — 60 грн;

до 10 кг — 100 грн;

до 30 кг — 160 грн.

Доставка між відділеннями по Україні становитиме:

до 2 кг — 80 грн;

до 10 кг — 120 грн;

до 30 кг — 180 грн.

Вартість перевезення вантажів понад 30 кг між відділеннями зростає на 1 грн за кожен кілограм. По місту вартість становить 6 грн за кілограм. По Україні вартість залежить від зони доставки і становить 10, 11 або 12 грн за кілограм.

Якщо відправлення має габарит понад 120 см, нараховується доплата 150 грн. Тариф формується так: загальна вага вантажу у кілограмах множиться на вартість 1 кг, яка залежить від віддаленості кінцевого населеного пункту.

Детальніше з оновленими тарифами можна ознайомитися за посиланням:

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що «Нова пошта» анонсувала нові види поштоматів. Що відомо про нові поштомати:

Пластиковий поштомат: легкий і зручний для встановлення в приміщеннях.

легкий і зручний для встановлення в приміщеннях. Пінопластовий конструктор: модульний, комірки можна змінювати під різні розміри посилок.

модульний, комірки можна змінювати під різні розміри посилок. Кастомний дроп-бокс: автономне рішення для бізнесу з вбудованим сканером і принтером. Можна використовувати для масових відправок.

автономне рішення для бізнесу з вбудованим сканером і принтером. Можна використовувати для масових відправок. Conveniq (Конвінік): осередок для клієнтів, що поєднує поштомат, кавовий автомат і холодильник Grab&Go зі смаколиками для максимальної зручності в одному просторі.

Усі ці рішення зараз готуються до тестування в Україні.

