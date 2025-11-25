Де шукати віддалену роботу у листопаді — добірка вакансій
Коли кожна поїздка на роботу відчувається як марафон, а робочі дні забирають більше енергії, ніж приносять — час шукати альтернативу. Віддалений формат дає більше свободи: відсутність дороги, можливість працювати у своїх умовах і вибудувати робочий ритм, який справді підходить саме вам.
Ділимося добіркою вакансій для віддаленої роботи від robota.ua.
Бренд-менеджер у «Приправка»
📍 Віддалено
Про роботодавця. Український бренд, який виробляє спеції та формує культуру смаку: запускає унікальні лінійки, працює зі світовими шефами, виводить категорії на новий рівень.
В команду запрошують фахівця:
- з досвідом роботи на аналогічній посаді у сфері FMCG (харчові продукти);
- який вміє працювати з аналітичними інструментами для оцінки ефективності маркетингових кампаній та прийняття рішень;
- вмінням досліджувати ринкові тенденції, конкурентне середовище та поведінку споживачів для прийняття обґрунтованих рішень;
- вищою освітою у сфері маркетингу;
- знанням англійської — бажано Intermediate (буде перевагою).
Куратор Promodo Academy у Promodo
📍 Віддалено або в одному з офісів компанії (Київ, Харків)
Про роботодавця. Українська маркетингова агенція повного циклу, яка займається performance-маркетингом, медійною рекламою, SMM, брендингом, креативом та стратегічними дослідженнями.
Шукають куратора, який відповідатиме за повний цикл організації курсів:
- формування програм курсів разом із лекторами, а також команди лекторів;
- публікація актуальних курсів на всіх платформах та оновлення контенту на сайті;
- ведення LMS;
- підготовка лекторів до викладання курсу;
- організація запуску курсу: кожної лекції, їх запис, завантаження лекції в особистий кабінет студента;
- супровід студентів протягом всього курсу;
- завершення курсу: підготовка сертифікатів, проведення захисту робіт спільно з лекторами;
- збір зворотного зв’язку від студентів.
Роботодавець звертає увагу на кандидатів з досвідом роботи на позиції куратора/адміністратора курсів — від 1 року, базовим розумінням або цікавістю до сфери digital-маркетингу, а також вмінням створювати презентації.
Графічний дизайнер у Vchasno Group
📍 Віддалено або в офісі у Києві
Про роботодавця. Українська група продуктових IT-компаній, яка створює цифрові рішення для бізнесу та держави.
Шукають у маркетингову команду дизайнера з:
- досвідом роботи від 3 років на позиції графічний дизайнер або digital-дизайн;
- портфоліо з реалізованими проєктами;
- відмінним володінням Figma, Adobe (Illustrator, Photoshop, After Effects — бажано);
- досвідом застосування AI-інструментів у роботі дизайнера (генерація ідей, референсів, візуалів);
- знанням сучасних трендів та UI/UX-принципів;
- досвідом роботи з дизайн-системами, вмінням їх застосовувати й розвивати.
Компанія допомагає організовувати енергонезалежність домівок працівників для комфортної роботи. Офіс відкритий для співробітників, за потреби — з домашніми улюбленцями.
Маркетолог (иня)-аналітик (иня) у Starlight Media
📍 Віддалено або в офісі у Києві
Про роботодавця. Медіагрупа, виробник та дистриб’ютор відеоконтенту, улюблених програм і серіалів мільйонів українців.
Компанія доручить майбутньому працівнику такі завдання:
- дослідження та аналіз ринкових тенденцій і конкурентів;
- аналіз ефективності напрямку (ROI, uplift, дохідність);
- підготовка маркетингових звітів з використанням BI-систем і Excel;
- розрахунок ключових показників для формування медіапланів;
- проведення ad-hoc досліджень за запитом команди або керівництва.
Серед очікувань від кандидата: вища освіта у сфері економіки або маркетингу; впевнене володіння Excel чи Google Sheets; досвід роботи на аналогічній посаді від одного року; високий рівень володіння Microsoft Office, Excel та базовими інструментами SQL.
HR Tech Product Owner у Fozzy Group
📍 Віддалено або в офісі у Києві
Про роботодавця. Ритейлер, який розвивається у різних бізнес-напрямках: супермаркети, аптеки, ресторани, спортивні простори, служба доставки, банки, хімчистка, IT-компанія TemaBit.
На роботу шукають фахівця для напрямку Recruitment Automation, який буде:
- аналізувати процеси рекрутингу у різних бізнес-напрямах (масовий, офісний, IT);
- виявляти вузькі місця, формувати backlog покращень;
- працювати з ATS, інтеграціями та інструментами автоматизації;
- використовувати AI-рішення для підвищення ефективності (чат-боти, аналітика, скоринг резюме тощо);
- формувати вимоги для IT-команди, контролювати реалізацію;
- готувати бізнес-кейси та обґрунтування для інвестицій у HR Tech.
Strategist у Dentsu Ukraine
📍 Віддалено або в офісі у Києві
Про роботодавця. Компанія працює на українськоому ринку маркетингових, медіа та digital-послуг та надає комплексні рішення для місцевих та міжнародних компаній.
Зона відповідальності майбутнього працівника:
- розробка стратегій для нових та поточних клієнтів агенції (медійні та перфоменс-стратегії);
- підготовка презентацій та їх захист перед клієнтами;
- участь в підготовці тендерних пропозицій;
- аналіз ринку, конкурентів, пошук інсайтів;
- брифування ресьорчерів, медіапленерів, внутрішніх спеціалізованих юнітів для медіапланування під стратегічний підхід.
Серед пропозицій від роботодавця: компенсація медичного страхування, спортивних абонементів та сесій з психологом; курси на навчальній платформі, тренінги з експертами інших офісів компанії, розмовний клуб та електронна бібліотека; знижки від партнерів, благодійні заходи та участь у тематичних ком’юніті; Pets friendly офіс.
Фахівець сектору обліку необоротних активів у Kyivstar
📍 Віддалено, є можливість відвідувати офіс у Львові
Про роботодавця. Український оператор телекомунікацій, який надає послуги мобільного та фіксованого зв’язку, інтернету та цифрових сервісів.
В команду на тимчасову посаду шукають фахівця, який має:
- вищу економічну освіту або навчається на старших курсах університету;
- досвід роботи на посаді фінансового спеціаліста (бажано);
- впевнені навички роботи з ПК на рівні досвідченого користувача.
PR-менеджер/Інтернет-маркетолог у Billing Media
📍 Віддалено
Про роботодавця. Міжнародне діджитал-агентство, яке допомагає компаніям і рекламним агентствам створювати, поповнювати та керувати рекламними акаунтами на глобальних платформах, таких як Google, Meta (Facebook), LinkedIn, TikTok тощо.
На що звертають увагу під час відбору кандидатів:
- досвід роботи у сфері маркетингу, реклами та PR від 2 років;
- розуміння принципів побудови бренду та digital-просування;
- досвід роботи в digital-агенціях буде вагомою перевагою;
- навички роботи з дизайнерськими програмами та AI-інструментами (також буде плюсом);
- уміння координувати роботу команди та окремих фахівців, ставити завдання й контролювати їх виконання.
Юрист (ка) (In-House Legal) у Deloitte
📍 Гібридний формат
Про роботодавця. Міжнародна компанія з надання професійних послуг. Експерти надають професійні послуги у сферах аудиту, бізнес-консалтингу, фінансового консультування, управління ризиками підприємства та консультування з питань оподаткування й права.
Майбутній працівник може розраховувати, зокрема, на:
- прозоре та динамічне кар’єрне зростання;
- 25 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки;
- додатковий вихідний на день народження;
- страхування життя, здоров’я та подорожей;
- корпоративне навчання з розвитку soft & tech skills;
- курси англійської мови;
- доступ до освітніх платформ (LinkedIn Learning, Udemy);
- консультації з фінансових та юридичних питань, а також консультації професійного психолога чи бізнес-коуча.
Провідний фахівець супроводу комплаєнс-процедур у NovaPay
📍 Віддалено або гібридний формат
Про роботодавця. Міжнародний фінансовий сервіс, що входить в ГК NOVA.
Очікування від претендентів на посаду:
- повна вища освіта за економічним або банківським напрямом;
- досвід роботи у сфері комплаєнсу;
- відмінне знання законодавства України у сфері комплаєнс;
- досвід оцінки комплаєнс-ризиків;
- практичний досвід роботи з комплаєнс-процедурами;
- досвід розробки внутрішніх політик і процедур.
Можете розраховувати на медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти; заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання; програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника.
