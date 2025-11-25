Де шукати віддалену роботу у листопаді — добірка вакансій Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Де шукати віддалену роботу у листопаді — добірка вакансій

Коли кожна поїздка на роботу відчувається як марафон, а робочі дні забирають більше енергії, ніж приносять — час шукати альтернативу. Віддалений формат дає більше свободи: відсутність дороги, можливість працювати у своїх умовах і вибудувати робочий ритм, який справді підходить саме вам.

Ділимося добіркою вакансій для віддаленої роботи від robota.ua.

Бренд-менеджер у «Приправка»

📍 Віддалено

Про роботодавця. Український бренд, який виробляє спеції та формує культуру смаку: запускає унікальні лінійки, працює зі світовими шефами, виводить категорії на новий рівень.

В команду запрошують фахівця:

з досвідом роботи на аналогічній посаді у сфері FMCG (харчові продукти);

який вміє працювати з аналітичними інструментами для оцінки ефективності маркетингових кампаній та прийняття рішень;

вмінням досліджувати ринкові тенденції, конкурентне середовище та поведінку споживачів для прийняття обґрунтованих рішень;

вищою освітою у сфері маркетингу;

знанням англійської — бажано Intermediate (буде перевагою).

Куратор Promodo Academy у Promodo

📍 Віддалено або в одному з офісів компанії (Київ, Харків)

Про роботодавця. Українська маркетингова агенція повного циклу, яка займається performance-маркетингом, медійною рекламою, SMM, брендингом, креативом та стратегічними дослідженнями.

Шукають куратора, який відповідатиме за повний цикл організації курсів:

формування програм курсів разом із лекторами, а також команди лекторів;

публікація актуальних курсів на всіх платформах та оновлення контенту на сайті;

ведення LMS;

підготовка лекторів до викладання курсу;

організація запуску курсу: кожної лекції, їх запис, завантаження лекції в особистий кабінет студента;

супровід студентів протягом всього курсу;

завершення курсу: підготовка сертифікатів, проведення захисту робіт спільно з лекторами;

збір зворотного зв’язку від студентів.

Роботодавець звертає увагу на кандидатів з досвідом роботи на позиції куратора/адміністратора курсів — від 1 року, базовим розумінням або цікавістю до сфери digital-маркетингу, а також вмінням створювати презентації.

Графічний дизайнер у Vchasno Group

📍 Віддалено або в офісі у Києві

Про роботодавця. Українська група продуктових IT-компаній, яка створює цифрові рішення для бізнесу та держави.

Шукають у маркетингову команду дизайнера з:

досвідом роботи від 3 років на позиції графічний дизайнер або digital-дизайн;

портфоліо з реалізованими проєктами;

відмінним володінням Figma, Adobe (Illustrator, Photoshop, After Effects — бажано);

досвідом застосування AI-інструментів у роботі дизайнера (генерація ідей, референсів, візуалів);

знанням сучасних трендів та UI/UX-принципів;

досвідом роботи з дизайн-системами, вмінням їх застосовувати й розвивати.

Компанія допомагає організовувати енергонезалежність домівок працівників для комфортної роботи. Офіс відкритий для співробітників, за потреби — з домашніми улюбленцями.

Маркетолог (иня)-аналітик (иня) у Starlight Media

📍 Віддалено або в офісі у Києві

Про роботодавця. Медіагрупа, виробник та дистриб’ютор відеоконтенту, улюблених програм і серіалів мільйонів українців.

Компанія доручить майбутньому працівнику такі завдання:

дослідження та аналіз ринкових тенденцій і конкурентів;

аналіз ефективності напрямку (ROI, uplift, дохідність);

підготовка маркетингових звітів з використанням BI-систем і Excel;

розрахунок ключових показників для формування медіапланів;

проведення ad-hoc досліджень за запитом команди або керівництва.

Серед очікувань від кандидата: вища освіта у сфері економіки або маркетингу; впевнене володіння Excel чи Google Sheets; досвід роботи на аналогічній посаді від одного року; високий рівень володіння Microsoft Office, Excel та базовими інструментами SQL.

HR Tech Product Owner у Fozzy Group

📍 Віддалено або в офісі у Києві

Про роботодавця. Ритейлер, який розвивається у різних бізнес-напрямках: супермаркети, аптеки, ресторани, спортивні простори, служба доставки, банки, хімчистка, IT-компанія TemaBit.

На роботу шукають фахівця для напрямку Recruitment Automation, який буде:

аналізувати процеси рекрутингу у різних бізнес-напрямах (масовий, офісний, IT);

виявляти вузькі місця, формувати backlog покращень;

працювати з ATS, інтеграціями та інструментами автоматизації;

використовувати AI-рішення для підвищення ефективності (чат-боти, аналітика, скоринг резюме тощо);

формувати вимоги для IT-команди, контролювати реалізацію;

готувати бізнес-кейси та обґрунтування для інвестицій у HR Tech.

Strategist у Dentsu Ukraine

📍 Віддалено або в офісі у Києві

Про роботодавця. Компанія працює на українськоому ринку маркетингових, медіа та digital-послуг та надає комплексні рішення для місцевих та міжнародних компаній.

Зона відповідальності майбутнього працівника:

розробка стратегій для нових та поточних клієнтів агенції (медійні та перфоменс-стратегії);

підготовка презентацій та їх захист перед клієнтами;

участь в підготовці тендерних пропозицій;

аналіз ринку, конкурентів, пошук інсайтів;

брифування ресьорчерів, медіапленерів, внутрішніх спеціалізованих юнітів для медіапланування під стратегічний підхід.

Серед пропозицій від роботодавця: компенсація медичного страхування, спортивних абонементів та сесій з психологом; курси на навчальній платформі, тренінги з експертами інших офісів компанії, розмовний клуб та електронна бібліотека; знижки від партнерів, благодійні заходи та участь у тематичних ком’юніті; Pets friendly офіс.

Фахівець сектору обліку необоротних активів у Kyivstar

📍 Віддалено, є можливість відвідувати офіс у Львові

Про роботодавця. Український оператор телекомунікацій, який надає послуги мобільного та фіксованого зв’язку, інтернету та цифрових сервісів.

В команду на тимчасову посаду шукають фахівця, який має:

вищу економічну освіту або навчається на старших курсах університету;

досвід роботи на посаді фінансового спеціаліста (бажано);

впевнені навички роботи з ПК на рівні досвідченого користувача.

PR-менеджер/Інтернет-маркетолог у Billing Media

📍 Віддалено

Про роботодавця. Міжнародне діджитал-агентство, яке допомагає компаніям і рекламним агентствам створювати, поповнювати та керувати рекламними акаунтами на глобальних платформах, таких як Google, Meta (Facebook), LinkedIn, TikTok тощо.

На що звертають увагу під час відбору кандидатів:

досвід роботи у сфері маркетингу, реклами та PR від 2 років;

розуміння принципів побудови бренду та digital-просування;

досвід роботи в digital-агенціях буде вагомою перевагою;

навички роботи з дизайнерськими програмами та AI-інструментами (також буде плюсом);

уміння координувати роботу команди та окремих фахівців, ставити завдання й контролювати їх виконання.

Юрист (ка) (In-House Legal) у Deloitte

📍 Гібридний формат

Про роботодавця. Міжнародна компанія з надання професійних послуг. Експерти надають професійні послуги у сферах аудиту, бізнес-консалтингу, фінансового консультування, управління ризиками підприємства та консультування з питань оподаткування й права.

Майбутній працівник може розраховувати, зокрема, на:

прозоре та динамічне кар’єрне зростання;

25 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки;

додатковий вихідний на день народження;

страхування життя, здоров’я та подорожей;

корпоративне навчання з розвитку soft & tech skills;

курси англійської мови;

доступ до освітніх платформ (LinkedIn Learning, Udemy);

консультації з фінансових та юридичних питань, а також консультації професійного психолога чи бізнес-коуча.

Провідний фахівець супроводу комплаєнс-процедур у NovaPay

📍 Віддалено або гібридний формат

Про роботодавця. Міжнародний фінансовий сервіс, що входить в ГК NOVA.

Очікування від претендентів на посаду:

повна вища освіта за економічним або банківським напрямом;

досвід роботи у сфері комплаєнсу;

відмінне знання законодавства України у сфері комплаєнс;

досвід оцінки комплаєнс-ризиків;

практичний досвід роботи з комплаєнс-процедурами;

досвід розробки внутрішніх політик і процедур.

Можете розраховувати на медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти; заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання; програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника.

