Як обирати авто для складання іспиту з водіння — поради МВС

Під час складання практичного іспиту важливі не тільки навички керування, а й сам автомобіль. Тому кандидати у водії можуть самостійно обирати транспортний засіб на якому буде комфортно керувати — автошколи чи сервісного центру МВС.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Як обрати транспортний засіб

Для цього під час реєстрації в системі Е-Запис необхідно обрати транспортний засіб — навчального закладу чи сервісного центру МВС.

«В екзаменаційних хабах наявний оновлений автопарк із сучасними та зручними автомобілями. Майбутній кермувальник може заздалегідь ознайомитись із їхнім переліком, який розміщений на сайті ГСЦ МВС в розділі „ Послуги “», — зазначили в МВС.

Під час складання практичного іспиту самостійний вибір автомобіля серед наявних — не передбачено. Автівку та екзаменатора система обирає автоматично.

Вартість складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС, як і раніше, становить 420 грн, також можлива комісія банку. У цю вартість уходить і сам автомобіль.

Тобто, додаткові кошти за подачу автомобіля сервісного центру МВС не сплачуються.

Якщо обираєте транспортний засіб навчального закладу, на якому плануєте складати практичний іспит, у такому випадку необхідно самостійно домовлятись про оренду авто. Транспортний засіб не обов’язково має належати саме тій автошколі, в якій проходили навчання. Можливо складати іспит на автомобілі іншого навчального закладу, але він має бути обов’язково акредитований.

«Тож якщо плануєте складати практичний іспит на транспортному засобі навчального закладу, необхідно самостійно домовлятись з автошколою про прибуття авто до сервісного центру МВС у визначений час. Вартість оренди авто навчального закладу залежить від умов договору між кандидатом у водії та самим навчальним закладом. Сервісні центри МВС жодним чином не впливають на цінової політики», — наголосили в МВС.

