Чорна п’ятниця проти гаманця: як емоції змушують витрачати більше

Особисті фінанси
Наприкінці листопада магазини заповнюють полиці червоними цінниками з обіцянками «знижки до -70%», а яскраві повідомлення у соцмережах закликають купувати прямо зараз, бо «потім буде дорожче». У цей період особливо легко піддатися імпульсивним покупкам, тому варто заздалегідь подумати, як зберегти фінансову дисципліну та не витратити більше, ніж потрібно.
На цьому наголошують експерти Фінкульту.
Акції типу «Чорна п’ятниця» розраховані на імпульсивні покупки. Червоний колір, таймери зворотного відліку та яскраві банери створені для того, щоб ви купували швидко, не обдумавши рішення.
Порада: складіть список покупок заздалегідь і перед натисканням кнопки «купити» зробіть паузу.
Запитайте себе:
  • Чи справді мені це потрібно?
  • Чи купив би я це за повною ціною?
Якщо відповідь «ні», залиште товар у кошику до ранку. Часто бажання купити зникає разом із нічними знижками.

Знижка не завжди справжня

Багато продавців перед акціями підвищують ціни, щоб потім «знизити» їх до початкового рівня. Тому перш ніж робити покупку, перевірте історію ціни товару за кілька тижнів до акції. Це можна зробити через онлайн-сервіси або простий пошук у Google.
Якщо ціна не змінювалась — це маркетинговий трюк, а не справжня знижка.
Маленький тест на стійкість до акцій

Уявіть рекламу: «Ноутбук, який ви давно хотіли — мінус 40%! Лише до кінця дня!»
Ваші дії можуть бути такими:
  1. Одразу натиснути «Купити».
  2. Перевірити, скільки він коштував минулого тижня.
  3. Записати у список «подумати до завтра».
Якщо ви обираєте варіант 2 або 3 — у вас уже є імунітет до фінансових пасток.

Знижки не скасовують шахрайські ризики

  • Перевіряйте офіційні сайти брендів, шахраї часто створюють копії магазинів під час акцій.
  • Не переходьте за підозрілими посиланнями з e-mail чи месенджерів.
  • Використовуйте надійні платіжні інструменти: банківські картки з лімітами або віртуальні карти для онлайн-покупок.
Справжня вигода не в тому, щоб купити дешевше, а в тому, щоб купити те, що дійсно знадобиться. Якщо річ не стане у пригоді, навіть 90% знижки не робить її цінною.
Раніше ми повідомляли, що українці дедалі скептичніше ставляться до Чорної пʼятниці. Опитування показало, що 83% не планували робити покупки під час акції.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
