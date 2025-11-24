36 євро на місяць: як з-за кордону заробляти стаж для пенсії Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

36 євро на місяць: як з-за кордону заробляти стаж для пенсії

Українці, які через війну живуть за межами країни, можуть продовжувати формувати страховий стаж для майбутньої пенсії.

Це особливо важливо для тих, кому залишилося небагато часу до виходу на пенсію або хто перебуває в державах, з якими Україна не має угод про соціальне забезпечення.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Пенсійного фонду в Луганській області.

Добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду України може будь-який громадянин, якщо:

його дані є в реєстрі застрахованих осіб;

він не є пенсіонером.

Сплачувати внески можна як за себе, так і за іншу людину, яка відповідає цим умовам — наприклад, діти можуть сплачувати за батьків або дружина за чоловіка.

Скільки і коли потрібно платити

Розмір та періодичність сплати людина визначає самостійно — відповідно до власних фінансових можливостей.

Щоб один місяць був зарахований до страхового стажу, внесок має бути не меншим за мінімальний страховий платіж. На сьогодні це 1 760 грн, тобто 22% мінімальної зарплати у 8 000 грн (приблизно 36 євро). Регулярно сплачуючи цю суму, українець поступово набуває стаж.

Право на добровільну участь у пенсійній системі не залежить від того, працює людина чи ні, а також де саме вона працевлаштована — в Україні або за кордоном. Тож робити внески можна, навіть якщо ви працюєте за кордоном.

Як укласти договір на добровільну участь

Процедура повністю онлайн:

Перейдіть на вебпортал Пенсійного фонду України: www.portal.pfu.gov.ua В особистому кабінеті оберіть розділ «Договір на добровільну участь». Заповніть форму та підпишіть договір за допомогою КЕП. Сплачуйте внески у зручний час і в обраному вами розмірі.

Добровільний платіж можна провести карткою будь-якого банку. Для цього достатньо в розділі договору обрати опцію «Сплатити через Portmone».

Нагадаємо, наразі щомісячні відрахування до державного Пенсійного фонду України не гарантують безбідну пенсію при досягненні пенсійного віку. Водночас українці можуть скористатися можливостями недержавних пенсійних фондів. Детально про цей варіант вкладень розповідали тут.

