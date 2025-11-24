Робота, ФОП та інвалідність: чи впливає це на пенсію Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Робота, ФОП та інвалідність: чи впливає це на пенсію

Пенсіонери в України можуть отримувати пенсію по інвалідності, офіційно працевлаштовувати та навіть відкривати ФОП без ризику втратити пенсію. Наприклад пенсійні виплати у разі працевлаштування оподатковуються, а перерахунок суми проводиться лише після звільнення.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Чи впливає робота на пенсію, та які податки платить пенсіонер

Як пояснили в Пенсійному фонді, відповідно до закону пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати, тобто доходу, крім тих випадків, які передбачені законом.

«Водночас перерахунки пенсій при зміні розміру мінімальної заробітної плати або ж прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, здійснюються працюючим пенсіонерам після звільнення з роботи», — додають у Фонді.

Крім того, пенсіонер може і працювати, і відкрити ФОП, і отримати інвалідність — це не обмежується.

Групу інвалідності визначають під час медико-соціальної експертизи. А саму пенсію по інвалідності призначають незалежно від того, коли саме настала інвалідність: до працевлаштування, під час роботи чи вже після її завершення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що пенсіонери в Україні можуть звернутися до Пенсійного фонду з проханням про перерахунок пенсії, якщо для цього існують визначені законодавством підстави.

Читайте також Які документи потрібні пенсіонеру для відеоідентифікації

Пенсію за вислугу років встановлюють певним категоріям громадян, чия робота призвела до втрати професійної придатності або працездатності. Але для призначення вони повинні накопичити спеціальний стаж у межах професій, за які і належить пенсія за вислугою років в Україні. Вимоги до стажу і віку відрізняються залежно від професії.

З наступного року в Україні набудуть чинності нові правила виходу на пенсію. Для отримання пенсії у 60 років потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.