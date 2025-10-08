Коли пенсіонерам проводять перерахунок пенсії Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Коли пенсіонерам проводять перерахунок пенсії

Пенсіонери в Україні можуть звернутися до Пенсійного фонду з проханням про перерахунок пенсії, якщо для цього існують визначені законодавством підстави.

Про це розповідає AgroReview

Найбільш поширеними серед них є наступні випадки:

Збільшення заробітної плати після початкового призначення пенсії. У такій ситуації пенсіонер може ініціювати перерахунок кожні два роки.

Зростання страхового стажу. Якщо громадянин продовжував працювати після виходу на пенсію та набув додатковий стаж, йому одразу переглядають розмір пенсії.

Підвищення прожиткового мінімуму. Для пенсіонерів, які не працюють, перерахунок здійснюється автоматично. У випадку працевлаштованих пенсіонерів такий перерахунок відбувається після завершення трудової діяльності.

Оновлення інформації щодо доходу чи трудового стажу. Якщо пенсіонер надає нові документи, а також у разі встановлення додаткових надбавок (наприклад, за почесне звання чи для військовослужбовців), або при оформленні пенсії у зв'язку з втратою годувальника, також можливий перерахунок виплат.

Індексація пенсій

В Україні наступна індексація пенсій призначена на 1 березня 2026 року. Для забезпечення пенсійних виплат у державному бюджеті передбачено 1 трильйон 27 мільярдів гривень. Це дозволить своєчасно здійснювати виплати та компенсувати частину впливу інфляції на пенсіонерів.

запровадити єдиний підхід для всіх видів державної підтримки. Нагадаємо, в Україні за якими розраховують середній дохід родини для призначення соціальної допомоги, субсидій і пільг. Йдеться про те, щоб

Нинішня система розрахунку доходу родини має кілька проблем. По-перше, для різних видів допомоги діють різні правила, що ускладнює отримання підтримки. По-друге, система не враховує важливі зміни в житті людей — наприклад, втрату роботи, вихід на пенсію, статус студента чи повернення з-за кордону. Також держава іноді рахує дохід, якого людина фактично не має.

Раніше йшлося , що сотням тисяч пенсіонерів протягом багатьох років недоплачували пенсії. Загальна заборгованість перед ними сягнула 85 млрд грн. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про поетапне повернення цих коштів.

