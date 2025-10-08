0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли пенсіонерам проводять перерахунок пенсії

Казна та Політика
11
Коли пенсіонерам проводять перерахунок пенсії
Коли пенсіонерам проводять перерахунок пенсії
Пенсіонери в Україні можуть звернутися до Пенсійного фонду з проханням про перерахунок пенсії, якщо для цього існують визначені законодавством підстави.
Про це розповідає AgroReview.
Найбільш поширеними серед них є наступні випадки:
  • Збільшення заробітної плати після початкового призначення пенсії. У такій ситуації пенсіонер може ініціювати перерахунок кожні два роки.
  • Зростання страхового стажу. Якщо громадянин продовжував працювати після виходу на пенсію та набув додатковий стаж, йому одразу переглядають розмір пенсії.
  • Підвищення прожиткового мінімуму. Для пенсіонерів, які не працюють, перерахунок здійснюється автоматично. У випадку працевлаштованих пенсіонерів такий перерахунок відбувається після завершення трудової діяльності.
  • Оновлення інформації щодо доходу чи трудового стажу. Якщо пенсіонер надає нові документи, а також у разі встановлення додаткових надбавок (наприклад, за почесне звання чи для військовослужбовців), або при оформленні пенсії у зв’язку з втратою годувальника, також можливий перерахунок виплат.

Індексація пенсій

В Україні наступна індексація пенсій призначена на 1 березня 2026 року. Для забезпечення пенсійних виплат у державному бюджеті передбачено 1 трильйон 27 мільярдів гривень. Це дозволить своєчасно здійснювати виплати та компенсувати частину впливу інфляції на пенсіонерів.
Читайте також
Нагадаємо, в Україні за якими розраховують середній дохід родини для призначення соціальної допомоги, субсидій і пільг. Йдеться про те, щоб запровадити єдиний підхід для всіх видів державної підтримки.
Нинішня система розрахунку доходу родини має кілька проблем. По-перше, для різних видів допомоги діють різні правила, що ускладнює отримання підтримки. По-друге, система не враховує важливі зміни в житті людей — наприклад, втрату роботи, вихід на пенсію, статус студента чи повернення з-за кордону. Також держава іноді рахує дохід, якого людина фактично не має.
Раніше йшлося, що сотням тисяч пенсіонерів протягом багатьох років недоплачували пенсії. Загальна заборгованість перед ними сягнула 85 млрд грн. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про поетапне повернення цих коштів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems