Нові правила соцдопомоги і субсидій: як будуть рахувати доходи сім’ї — Finance.ua

Нові правила соцдопомоги і субсидій: як будуть рахувати доходи сім’ї Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Нові правила соцдопомоги і субсидій: як будуть рахувати доходи сім’ї

В Україні планують змінити правила, за якими розраховують середній дохід родини для призначення соціальної допомоги, субсидій і пільг. Міністерство соціальної політики вже підготувало проєкт постанови і винесло його на обговорення.

Йдеться про те, щоб запровадити єдиний підхід для всіх видів державної підтримки. Чому виникла така потреба і що саме хочуть змінити — розповідаємо далі.

Чому пропонують змінити чинну систему

У поясненні до проєкту уряд зазначає, що нинішня система розрахунку доходу родини має кілька проблем. По-перше, для різних видів допомоги діють різні правила, що ускладнює отримання підтримки. По-друге, система не враховує важливі зміни в житті людей — наприклад, втрату роботи, вихід на пенсію, статус студента чи повернення з-за кордону. Також держава іноді рахує дохід, якого людина фактично не має.

Щоб це виправити, пропонують створити єдиний і зрозумілий підхід до розрахунку доходу родини — для всіх видів соціальної допомоги, субсидій і пільг.

Що хочуть змінити

1. Єдиний універсальний механізм обчислення доходу. Порядок поширюється на всі види державної соціальної допомоги, субсидій та пільг, що надаються залежно від доходу. Скасовується фрагментація підходів.

2. Актуалізація періоду обчислення доходів. Встановлюється єдиний підхід — 6 місяців, що передують місяцю призначення допомоги. Для підприємців застосовується останній податковий звітний період згідно з Податковим кодексом України;.

3. Офіційне визнання нульового доходу. Якшо в особи відсутні доходи, вона має право на обчислення допомоги з урахуванням фактично наявного (в т. ч. нульового) доходу. Умовно визначений дохід застосовується лише у наступний період, і лише у випадках бездіяльності особи щодо виходу з тіні чи зміни обставин.

4. Підхід до ФОПів:

для новостворених ФОП, які не мають доходів — перше призначення здійснюється з урахуванням нульового доходу;

у наступних періодах — умовно визначений дохід відповідно до мінімальної зарплати (1, 2 або 3 мінімальні залежно від групи);

для ФОП із додатковими доходами — всі джерела враховуються сумарно.

5. Врахування особливих життєвих ситуацій. Пенсіонери, студенти, безробітні, внутрішньо переміщені особи, особи, які повернулися з-за кордону, особи в стані тривалої хвороби — розрахунок проводиться з урахуванням доходу за місяць, що передує зверненню; якщо дохід відсутній — враховується «нуль»; якщо немає змін у наступному періоді — враховується умовно визначений дохід (одна мінімальна заробітна плата на працездатну особу);

6. Новий механізм коригування доходу. Обов’язковий перерахунок у разі подання уточнюючих податкових звітів; перерахунок також відбувається автоматично за даними інформаційних систем у разі призначення / припинення пенсій та допомог.

Які доходи враховуватимуть до середньомісячних

Зідно з Постановою, до середньомісячного сукупного доходу враховуються такі доходи:

заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

грошове забезпечення військовослужбовців у розмірі, що залишається після сплати військового збору;

пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;

стипендія, у тому числі із сумою її індексації, нарахованої відповідно до закону (крім соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа);

соціальні виплати, які призначаються уповноваженими органами;

допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування, страхові виплати за договором пенсійного страхування;

грошові перекази, отримані із-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

інші доходи, відомості про які отримано від ДПС і уповноважених органів, а також задекларовані особою доходи, інформація про які відсутня в ДПС, уповноважених органах, фондах соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом уповноваженого органу.

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Водночас серед доходів, які не будуть враховуватися при обчисленні середньомісячних:

частина допомоги при народженні чи усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово;

одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях тощо;

допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, а також компенсація витрат за тимчасове розміщення ВПО;

компенсація послуги «муніципальна няня», що виплачується отримувачу такої послуги, та деякі інші види допомоги.

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