Мінсоцполітики анонсувало оновлення пенсійної реформи та соцдопомоги — Finance.ua

Мінсоцполітики анонсувало оновлення пенсійної реформи та соцдопомоги Сьогодні 08:04 — Казна та Політика

Мінсоцполітики анонсувало оновлення пенсійної реформи та соцдопомоги

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України протягом 100 днів представить нову пенсійну реформу.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Ми змінюємо підходи до соціального забезпечення та підтримки. Це має бути система, яка відповідає запитам людей, орієнтована на їхні інтереси та буде адресована для кожної людини не за статусом, а за потребами. Гідна, адресна, прозора підтримка — це план роботи на найближчі 100 днів дня всього міністерства», — заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Пенсійна реформа

Серед ключових пріоритетів оновлення пенсійної системи, зокрема:



солідарна система передбачатиме гарантовані виплати за віком, із прямим зв’язком між ЄСВ, тривалістю сплати внесків та розміром пенсії;



передбачатиме гарантовані виплати за віком, із прямим зв’язком між ЄСВ, тривалістю сплати внесків та розміром пенсії; трансформація спеціальних пенсій у професійні із трьома складовими: базовою виплатою, варіативною частиною та професійною надбавкою з різних джерел фінансування;

із трьома складовими: базовою виплатою, варіативною частиною та професійною надбавкою з різних джерел фінансування; запровадження обов’язкової накопичувальної системи.

Міністерство планує залучати народних депутатів до розробки реформ уже на ранніх етапах.

Підтримка дітей і родин

Окрему увагу міністерство приділить підтримці родин із дітьми. Йдеться про:

створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю;

збільшення виплат при народженні дитини;

розширення доступу дітей до соціальних послуг;

забезпечення права кожної дитини на виховання в сім’ї.

Соціальні стандарти та адресна допомога

Найближчим часом буде оновлено і соціальні стандарти. Для цього буде запроваджена базова соціальна допомога та проведена реформа прожиткового мінімуму.

За словами Улютіна, уряд продовжить розвиток соціальних послуг, з урахуванням напрацьованих ініціатив — підходом оплати послуг «гроші ходять за людиною» та впровадженням кейс-менеджменту.

Також вже найближчим часом розпочнеться розробку Соціального кодексу України та перехід до адресної підтримки за потребами громадян.

Підтримка ВПО та людей з інвалідністю

Незабаром розпочнеться робота над запуском «єдиного вікна» для ВПО, де можна буде отримати допомогу та підтримку від моменту евакуації до інтеграції в нову громаду.

Щодо людей з інвалідністю, Мінсоцполітики планує:

перейти від виплат за ознакою інвалідності до підтримки осіб, які втратили працездатність;

надавати індивідуальну комплексну соціальну допомогу за результатами оцінки функціонування людини на основі Міжнародної класифікації функціонування (МКФ);

сприяти працевлаштуванню людей з інвалідністю та забезпечити їх засобами реабілітації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у 2025 році планував реалізувати пенсійну реформу та запровадити накопичувальну пенсію. Пенсійна реформа передбачає запровадження базової пенсії, яка становитиме 30% мінімальної зарплати, і систему балів за страхові внески.

В Україні планують реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Йдеться про проєкт закону № 13532, текст якого опублікували на сайті Верховної Ради. Згідно з документом, одноразова допомога при народженні дитини становитиме 50 тис. грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.