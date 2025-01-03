Індексація пенсій та пенсійна реформа: плани на 2025 рік — Finance.ua
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Індексація пенсій та пенсійна реформа: плани на 2025 рік

Казна та Політика
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Індексація пенсій та пенсійна реформа: плани на 2025 рік
Індексація пенсій та пенсійна реформа: плани на 2025 рік
Кабінет міністрів у 2025 році планує провести індексацію пенсій. Крім того, є наміри реалізувати пенсійну реформу та запровадити накопичувальну пенсію.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.
«У березні буде проведена індексація пенсій, аби підтримати наших пенсіонерів. Плануємо також ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему, щоб запустити її наступного року», — сказав він
За його словами, планується реалізовувати проєкт базової соціальної допомоги. «Замість купи різних виплат для родин, які потрапили в складні життєві обставини, впровадимо одну, але суттєву виплату», — додав прем’єр.
Пенсійна реформа
Нагадаємо, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ заявила про плани провести пенсійну реформу.
Експерти МВФ зазначають у Меморандумі, що в держбюджеті України на 2025 рік заявлено: влада почне процес пенсійної реформи до липня 2025 року, за допомогою якого вона має намір впровадити систему, що буде стійкою та такою, що відповідатиме законодавству ЄС, скоротити численні спеціальні пенсійні угоди та знизити правові ризики, що випливають із поточної складної пенсійної системи.
Міністерство соціальної політики оприлюднило проєкт пенсійної реформи. Він передбачає запровадження базової пенсії, яка становитиме 30% мінімальної зарплати, і систему балів за страхові внески.
Плани запровадити обов’язкову накопичувальну пенсію анонсувалися неодноразово, але досі не реалізувалися.
Індексація пенсій
Щорічна індексація пенсій в Україні відбувається 1 березня. Вона враховує рівень інфляції, а також зростання зарплати за останні три роки. По суті, це єдиний механізм підвищення пенсій. Інших підвищень у 2025 році не планується.
Базова соціальна допомога
У червні Міністерство соціальної політики України підготувало проєкти змін до законів про надання базової соціальної допомоги та соціальних стипендій. Пропонувалося відмовитися від прожиткового мінімуму при встановленні розмірів виплат.
У жовтні Міністерство соціальної політики підготувало проєкт постанови Кабінету міністрів про експериментальний проєкт із надання базової соціальної допомоги.
За матеріалами:
РБК-Україна
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