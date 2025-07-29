Нові виплати за народження дитини: кому платитимуть 50 тис. і 7 тис. гривень — Finance.ua
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Нові виплати за народження дитини: кому платитимуть 50 тис. і 7 тис. гривень

Особисті фінанси
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Нові виплати за народження дитини: кому платитимуть 50 тис. і 7 тис. гривень
Нові виплати за народження дитини: кому платитимуть 50 тис. і 7 тис. гривень
В Україні планують реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Йдеться про проєкт закону №13532, текст якого опублікували на сайті Верховної Ради.
Розповідаємо, на які виплати зможуть розраховувати батьки.

1. Допологова допомога вагітним жінкам

  • Планується встановити підвищений розмір допомоги для незастрахованих жінок у порівнянні з чинним.
  • Орієнтовний розмір — 7 тис. грн на місяць на одну дитину (відповідно до пропозицій Мінсоцполітики до бюджетної декларації).

2. Одноразова допомога при народженні дитини

  • 50 тис. грн — одноразова виплата для всіх жінок, які народили дитину.
  • Допомога призначається при народженні першої та кожної наступної дитини.
Виплата не здійснюється, якщо:
  • отримувача допомоги позбавлено батьківських прав;
  • дитину відібрано без позбавлення батьківських прав;
  • дитина тимчасово влаштована на повне державне утримання;
  • припинено опіку або опікуна звільнено від повноважень щодо конкретної дитини.

3. Допомога з догляду за дитиною до 1 року

  • Допомога надаватиметься одному з батьків, опікуну, бабусі, дідусю чи іншому родичу, який фактично доглядає за дитиною.
  • Розмір буде визначений Кабінетом Міністрів після ухвалення законопроєкту.
  • Мінсоцполітики пропонує встановити розмір допомоги на рівні 7 тис. грн на місяць на одну дитину.

4. Допомога на догляд у межах програми «єЯсла»

  • Призначатиметься одному з батьків або опікуну, якщо батьки виходять на роботу після досягнення дитиною 1 року.
  • Точний розмір допомоги встановить Кабмін після прийняття закону.
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При цьому як і раніше при народженні дитини здійснюється видача одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».
«Вищезазначені кроки дозволять посилити підтримку сімей з дітьми та стимулюватимуть батьків працевлаштовуватись, а також стимулюватимуть розвиток мережі приватних закладів дошкільної освіти», — йдеться у пояснювальній записці до документу.
Зазначимо, чинна допомога при народженні дитини складає 41 280 грн. Разово виплачується 10 320 гривень, решту суми виплачують впродовж трьох років по 860 гривень кожного місяця.
Нагадаємо, у 2024 році оновили «пакунок малюка». В оновлений «пакунок малюка» додали товари, які мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі. Також збільшили розмір пледа-ковдри і зменшили кількість одягу малого розміру, з якого малята швидко виростають. Крім того, вміст «Пакунка малюка» планують переглянути у 2026 році.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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