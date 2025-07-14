В Україні платитимуть 50 тис. грн за народження дитини: Кабмін погодив законопроєкт — Finance.ua

В Україні платитимуть 50 тис. грн за народження дитини: Кабмін погодив законопроєкт Сьогодні 14:06 — Особисті фінанси

В Україні платитимуть 50 тис. грн за народження дитини: Кабмін погодив законопроєкт

Кабінет Міністрів України погодив законопроєкт, який передбачає збільшення одноразової допомоги при народженні дитини з 10,3 тис. гривень до 50 тис. гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Документ також охоплює низку інших соціальних ініціатив для підтримки батьків та новонароджених.

Що зміниться

1. Щомісячна підтримка для мам без професійного стажу. Жінки, які народили дитину, але не мають стажу, зараз отримують менше 1 тис. гривень на місяць. Після ухвалення закону виплата зросте до 7 тис. гривень щомісяця.

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2. Допомога на догляд за дитиною до року. Запроваджується щомісячна виплата одному з батьків або опікуну для догляду за дитиною до досягнення нею одного року. Конкретний розмір виплат встановить Уряд.

3. Програма «єЯсла». Після досягнення дитиною одного року батьки зможуть обрати один із двох варіантів:

повернення до роботи — у цьому випадку держава щомісячно виплачуватиме 8 тис. гривень;

продовження догляду за дитиною до трьох років — держава сплачуватиме ЄСВ за маму або тата до досягнення дитиною трирічного віку.

4. При цьому допомога у вигляді «Пакунку малюка» залишається. Батьки й надалі зможуть обирати між натуральною допомогою або грошовою компенсацією у понад 7,5 тис. гривень.

5. Частиною новацій у підтримці родин також стане новий «Пакунок школяра». За словами Шмигаля, на попередньому засіданні Уряд також погодив нову ініціативу: виплату 5 тис. гривень на кожного першокласника для придбання необхідного шкільного приладдя.

Що далі

Важливо: поки це лише законопроєкт. Далі його мають внести в Раду на розгляд і ухвалення.

Деталі щодо умов отримання всіх видів допомоги, а також інструкції для батьків має оприлюднити Міністерство соціальної політики найближчим часом.

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