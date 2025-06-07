Як закон регулює сплату додаткових витрат на дитину — Finance.ua

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Як закон регулює сплату додаткових витрат на дитину

Особисті фінанси
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Як закон регулює сплату додаткових витрат на дитину
Як закон регулює сплату додаткових витрат на дитину
Обов’язок утримувати дитину не обмежується лише сплатою аліментів. Також може бути необхідність забезпечення додаткових потреб на дитину.
У Міністерстві юстиції України розповіли, як законодавство регулює додаткові витрати на дитину.

Що таке додаткові витрати на дитину

Це витрати, викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).
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Наприклад, це може бути купівля музичного інструменту, оплата занять у спортивній секції чи лікування в санаторії.

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Розмір додаткових витрат повинен визначатися залежно від передбачуваних або фактично понесених витрат на дитину.
Відповідно до законодавства, обоє батьків повинні брати участь у цих витратах, незалежно від того, чи подано до когось із них позов на аліменти.
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Додаткові витрати можуть бути присуджені судом у вигляді конкретної суми, що підлягає одноразовій сплаті, або у вигляді щомісячних чи інших періодичних платежів, здійснюваних протягом певного строку чи постійно.

Судова практика

Позивач повинен довести необхідність додаткових витрат.
Наприклад, потрібно надати документ, який підтвердить купівлю спецінструментів, необхідних для розвитку здібностей (музичний інструмент, спортінвентар), чи витрати на навчання дитини у платному навчальному закладі тощо.
У випадку хвороби чи каліцтва, потрібно надати висновки медико-соціальної експертної комісії, довідки медичних закладів та інші документи, що підтверджують відповідний стан здоров’я дитини і свідчать про необхідність додаткових витрат на лікування.
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Яка відповідальність за несплату

Якщо платник не компенсує витрати у визначений термін, він зобов’язаний відшкодувати заборгованість з урахуванням індексу інфляції та 3% річних.
Нагадаємо, в уряді планують надавати одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину.
У 2024 році оновили «пакунок малюка». В оновлений «пакунок малюка» додали товари, які мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі. Також збільшили розмір пледа-ковдри і зменшили кількість одягу малого розміру, з якого малята швидко виростають.
За матеріалами:
Finance.ua
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