Скільки Гетманцев запропонував платити за народження дітей (коментар) — Finance.ua

Скільки Гетманцев запропонував платити за народження дітей (коментар) Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

Скільки Гетманцев запропонував платити за народження дітей (коментар)

В уряді хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину. Такий проєкт Мінісоцполітики розроблений для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства із навчанням або професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.

Це прокоментував голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він написав, що поки триває обговорення законопроекту, але це позитивний крок у напрямі розв’язання демографічної проблеми.

Гетманцев уточнив, що «мова йде не тільки про відповідні виплати, а й про комплекс інших соціальних заходів. Зокрема механізмів супроводження дитини від народження до повноліття державою („єЯсла“, „Пакет школяра“ тощо)».

Читайте також KPI для держслужбовців: як Гетманцев пропонує змінити систему оплати праці чиновників

Він нагадав: «Ще у 2021 році запропонував законопроект про збільшення виплат при народженні дітей. Він зареєстрований у Верховній Раді та був підтриманий відповідним комітетом. Ще тоді, чотири роки тому я пропонував збільшити виплати за першу дитину до 50 тисяч, за другу — 100 тисяч, за третю — 150 тисяч. Такий перегляд виплат тоді оцінювався орієнтовно на +12 мільярдів гривень з бюджету щороку. Це абсолютно виправдані додаткові видатки, і ми чітко показати, з яких джерел можна взяти кошти».

Гетманцев пропонує на сьогодні цю суму необхідно проіндексувати. З урахуванням індексації від 50 тисяч до 75 тисяч, та встановленням більших виплат на другу й третю дитину.

«Розумію, що моя пропозиція виглядає не так хайпово, як у деяких колег по парламенту, які пропонують збільшити виплати за народження першої дитини майже до 400 тис. грн, а на питання про гроші — кивають на Кабмін. Мов, хай уряд рахує витрати, шукає джерела і вносить ці кошти у проект бюджету. Та це не конструктивний підхід. Я вважаю, що з ініціативами ми повинні підходити відповідально. Пропонувати те, що реально можна забезпечити, з урахуванням бюджетних можливостей, або потенціалу, звідки залучити додаткові кошти. Шукати компроміси та створювати можливості. Тільки так ми зможемо виправити критичну ситуацію з демографією у нашій країні», — резюмував він.

Довідка Finance.ua:

Виплати при народженні дитини. На таку допомогу мають право всі українські родини у разі появи дитини на світ. Сума фіксована — 41 280 грн. До того ж таку допомогу виплачують незалежно від того, перша, друга чи третя дитина в сім’ї.

Відразу після народження дитини сім’ї виплачують 10 320 грн. Далі впродовж трьох років щомісячна виплата становить 860 грн.

У разі народження дитини кожна українська родина має право на ще один вид допомоги — пакунок малюка. Ситуація тут оптимістичніша, ніж у випадку з виплатами. Адже вміст пакунка переглядається та час від часу оновлюється. Востаннє це сталося на початку січня 2024 року.

Це — набір із 80 засобів та виробів, які знадобляться в перші місяці для догляду за немовлям. Більше деталей читайте у статті.

Обирайте кредит онлайн за кілька хвилин. Всі умови як на долоні завдяки сервісу від Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.