Скільки Гетманцев запропонував платити за народження дітей (коментар) — Finance.ua
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Скільки Гетманцев запропонував платити за народження дітей (коментар)

Казна та Політика
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Скільки Гетманцев запропонував платити за народження дітей (коментар)
Скільки Гетманцев запропонував платити за народження дітей (коментар)
В уряді хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину. Такий проєкт Мінісоцполітики розроблений для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства із навчанням або професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.
Це прокоментував голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Він написав, що поки триває обговорення законопроекту, але це позитивний крок у напрямі розв’язання демографічної проблеми.
Гетманцев уточнив, що «мова йде не тільки про відповідні виплати, а й про комплекс інших соціальних заходів. Зокрема механізмів супроводження дитини від народження до повноліття державою („єЯсла“, „Пакет школяра“ тощо)».
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Він нагадав: «Ще у 2021 році запропонував законопроект про збільшення виплат при народженні дітей. Він зареєстрований у Верховній Раді та був підтриманий відповідним комітетом. Ще тоді, чотири роки тому я пропонував збільшити виплати за першу дитину до 50 тисяч, за другу — 100 тисяч, за третю — 150 тисяч. Такий перегляд виплат тоді оцінювався орієнтовно на +12 мільярдів гривень з бюджету щороку. Це абсолютно виправдані додаткові видатки, і ми чітко показати, з яких джерел можна взяти кошти».
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Гетманцев пропонує на сьогодні цю суму необхідно проіндексувати. З урахуванням індексації від 50 тисяч до 75 тисяч, та встановленням більших виплат на другу й третю дитину.
«Розумію, що моя пропозиція виглядає не так хайпово, як у деяких колег по парламенту, які пропонують збільшити виплати за народження першої дитини майже до 400 тис. грн, а на питання про гроші — кивають на Кабмін. Мов, хай уряд рахує витрати, шукає джерела і вносить ці кошти у проект бюджету. Та це не конструктивний підхід. Я вважаю, що з ініціативами ми повинні підходити відповідально. Пропонувати те, що реально можна забезпечити, з урахуванням бюджетних можливостей, або потенціалу, звідки залучити додаткові кошти. Шукати компроміси та створювати можливості. Тільки так ми зможемо виправити критичну ситуацію з демографією у нашій країні», — резюмував він.
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Довідка Finance.ua:

  • Виплати при народженні дитини. На таку допомогу мають право всі українські родини у разі появи дитини на світ. Сума фіксована — 41 280 грн. До того ж таку допомогу виплачують незалежно від того, перша, друга чи третя дитина в сім’ї.
  • Відразу після народження дитини сім’ї виплачують 10 320 грн. Далі впродовж трьох років щомісячна виплата становить 860 грн.
  • У разі народження дитини кожна українська родина має право на ще один вид допомоги — пакунок малюка. Ситуація тут оптимістичніша, ніж у випадку з виплатами. Адже вміст пакунка переглядається та час від часу оновлюється. Востаннє це сталося на початку січня 2024 року.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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