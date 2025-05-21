Заборгованість з відшкодування ПДВ перед бізнесом становить понад 30 млрд грн, — Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Заборгованість з відшкодування ПДВ перед бізнесом становить понад 30 млрд грн, — Гетманцев

Казна та Політика
37
Заборгованість з відшкодування ПДВ перед бізнесом становить понад 30 млрд грн, — Гетманцев
Заборгованість з відшкодування ПДВ перед бізнесом становить понад 30 млрд грн, — Гетманцев
Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що заборгованість з відшкодування ПДВ перед бізнесом складає понад 30 млрд гривень.
Про це він повідомив у telegram.
Читайте також
«На жаль, фінансовим органам не вдалося вирішити проблему зростання залишку невідшкодованих сум ПДВ, про яку писав минулого місяця. Зростання продовжилося», — написав депутат.
За його даними, у січні-квітні 2025 році платники податків отримали 55 465,7 млн гривень бюджетного відшкодування, з яких:
— 11 825,2 млн гривень платниками режиму експортного забезпечення;
— 4 259,8 млн гривень платникам Клубу білого бізнесу.
Разом з цим, залишок не відшкодованих сум на 1 травня зріс до 30 360,7 млн гривень та збільшився на 3 902,7 млн гривень у порівнянні до попереднього місяця 2025 року.
На суму росту залишку вплинуло:
  • не перерахування Казначейством платникам ПДВ 4 448,3 млн гривень.
  • не виконання рішень судів, сума в оскарженні зросла до 7 679,4 млн гривень;
  • зростання обсягу заяв про відшкодування ПДВ, що передаються до документальної перевірки до 38,4% (від суми заявки, порівняно з попереднім роком ріст складає 22,26 відсоткових пункти (квітень 2024р. — 16,14%).
У лютому 2023 року Верховна Рада скоротила строки перевірки відшкодування ПДВ в 2 рази до 30 днів.
Читайте також
У п’ятірку компаній, яким станом на 25 лютого 2025 року було відшкодовано найбільші суми ПДВ, увійшли: «Кернел-Трейд» — 7 702,167 млн гривень, «Арселор Міттал Кривий Ріг» — 6 988,430 млн гривень, «АДМ Юкрейн» — 5 204,207 млн гривень, «ЛДК Україна» — 3 506,494 млн ​​гривень і «КАМЕТ СТАЛЬ» — 3 012,000 млн гривень.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems