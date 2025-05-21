Заборгованість з відшкодування ПДВ перед бізнесом становить понад 30 млрд грн, — Гетманцев Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Заборгованість з відшкодування ПДВ перед бізнесом становить понад 30 млрд грн, — Гетманцев

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що заборгованість з відшкодування ПДВ перед бізнесом складає понад 30 млрд гривень.

Про це він повідомив у telegram.

«На жаль, фінансовим органам не вдалося вирішити проблему зростання залишку невідшкодованих сум ПДВ, про яку писав минулого місяця. Зростання продовжилося», — написав депутат.

За його даними, у січні-квітні 2025 році платники податків отримали 55 465,7 млн гривень бюджетного відшкодування, з яких:

— 11 825,2 млн гривень платниками режиму експортного забезпечення;

— 4 259,8 млн гривень платникам Клубу білого бізнесу.

Разом з цим, залишок не відшкодованих сум на 1 травня зріс до 30 360,7 млн гривень та збільшився на 3 902,7 млн гривень у порівнянні до попереднього місяця 2025 року.

На суму росту залишку вплинуло:

не перерахування Казначейством платникам ПДВ 4 448,3 млн гривень.

не виконання рішень судів, сума в оскарженні зросла до 7 679,4 млн гривень;

зростання обсягу заяв про відшкодування ПДВ, що передаються до документальної перевірки до 38,4% (від суми заявки, порівняно з попереднім роком ріст складає 22,26 відсоткових пункти (квітень 2024р. — 16,14%).

У лютому 2023 року Верховна Рада скоротила строки перевірки відшкодування ПДВ в 2 рази до 30 днів.

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У п’ятірку компаній, яким станом на 25 лютого 2025 року було відшкодовано найбільші суми ПДВ, увійшли: «Кернел-Трейд» — 7 702,167 млн гривень, «Арселор Міттал Кривий Ріг» — 6 988,430 млн гривень, «АДМ Юкрейн» — 5 204,207 млн гривень, «ЛДК Україна» — 3 506,494 млн ​​гривень і «КАМЕТ СТАЛЬ» — 3 012,000 млн гривень.

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