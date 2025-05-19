Індексація соціальних стандартів на 2026−2028 роки (Гетманцев розкрив деталі) — Finance.ua
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Індексація соціальних стандартів на 2026−2028 роки (Гетманцев розкрив деталі)

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Індексація соціальних стандартів на 2026−2028 роки (Гетманцев розкрив деталі)
Індексація соціальних стандартів на 2026−2028 роки (Гетманцев розкрив деталі)
В Мінфіні триває робота над підготовкою проекту Бюджетної декларації на 2026−2028 рр. Це документ, який забезпечує рамку для середньострокового бюджетного планування, і на основі якого згодом Мінфін готуватиме проект бюджету на 2026 рік.
Про це в повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Як пише Гетманцев, відповідно до плану-графіку бюджетного процесу, до 15 травня Мінфін мав би подати до Кабміну проект бюджетної декларації на 2026−2028 рр, а Уряд має її схвалити до 1 червня.
Показники мінімальних соціальних стандартів:
  • Мінімальна зарплата: з 1 січня 2026 року — 8 688 грн;
  • з 1 січня 2027 року — 9 374 грн;
  • з 1 січня 2028 року — 10 059 грн.
Прожитковий мінімум (загальний розмір):
  • з 1 січня 2026 року — 3 171 грн;
  • з 1 січня 2027 року — 3 358 грн;
  • з 1 січня 2028 року — 3 536 грн.
Також передбачається індексація соціальних стандартів на 2026−2028 рр відповідно до показників прогнозної інфляції на цей період. Відповідно до прогнозу Мінекономіки, споживча інфляція (на кінець року) складе: 2026 — 8,6%, 2027 — 5,9%, 2028 — 5,3%.
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Нагадаємо, що показники мінімальних соціальних стандартів були заморожені у цьому році, і не враховують прогнозну інфляцію, яка цього року складе близько 9−10% (прогноз уряду 9,5%, НБУ — 8,7%).
«Така заморозка призводить до погіршення реального рівня життя соціально вразливих категорій громадян, які отримують мінімальну зарплату і соціальні трансферти з бюджету. Переважна частина доходів таких громадян витрачається на товари першої необхідності, комунальні платежі, продовольство — більшість цих позицій виробляється Україні, підтримує українського виробника. Вважаю шлях фіскальної консолідації за рахунок цих статей бюджету невірним і таким, що гальмує економічне зростання, що в тому числі є однією із причин уповільнення економіки цього року, і консервує бідність населення,» — резюмував він.
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Довідка Finance.ua:

  • Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в межах поточного скликання парламенту не передбачається жодного додаткового підвищення податків.
  • Також Гетманцев розкритикував мільйонні зарплати держслужбовців попри відсутність результатів їхньої роботи.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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