Понад 50 тисяч гривень: кому готові платити без досвіду

Казна та Політика
64
Сьогодні через брак кадрів у низці сфер роботодавці беруть людей без досвіду та вкладаються в їхнє навчання. Кількість таких вакансій на кадрових порталах становить кілька тисяч.
При цьому зарплати таким особам пропонують високі — окремі роботодавці готові платити понад 50 000 грн. Такі вакансії можна побачити на сайті robota.ua, пише obozrevatel.com.

Приклад

Мережа супермаркетів шукає авто/мото кур’єра на зарплату від 45 000 до 60 000 грн. Головними вимогами до претендентів є:
  • Знання правил дорожнього руху.
  • Наявність посвідчення категорії В для тих, хто збирається працювати на авто.
Будівельна компанія готова платити від 30 000 до 55 000 грн монтажнику-складальнику алюмінієвих і металопластикових конструкцій. Серед вимог:
  • Уміння працювати з електроінструментом.
  • Наявність водійського посвідчення.
Автосервіс пропонує від 35 000 до 100 000 грн автомеханіку/автослюсарю. Від претендента, серед іншого, очікують:
  • Знання та розуміння принципів роботи основних систем сучасного автомобіля.
  • Розуміння роботи обладнання, спецінструменту та діагностичних сканерів.
  • Уміння грамотно викладати свої думки.
Думки експертів

Як розповіла засновниця і CEO консалтингової компанії Talent Match Наталя Слинько, навіть на четвертому році великої війни в Україні є галузі, де можна як зараз, так і в майбутньому заробити хороші гроші. Це сфери, пов’язані з інтелектуальною працею.
«Там буде зростання, тому що додана вартість фінального продукту значно вища. А ще її можна підвищувати — і не через вартість виготовлення, а через цінність продукту, те, заради чого люди його купують», — пояснила вона.
Засновниця рекрутингової агенції Олена Журочкіна розповіла, що також «грошовими» будуть нафтогазова промисловість, сфери новітніх технологій, «особливо радіотехнічних», медицина, косметологія, психологія.
«У цих сферах хороші доходи. І дуже велика кількість вакансій, які важко закриваються через дефіцит таких фахівців», — резюмувала експертка.
Нагадаємо, віддалена робота вже давно перестала бути лише «підробітком на дивані». Сьогодні вона дає змогу отримувати стабільний дохід, повноцінно конкуруючи з офісними посадами. Гнучкий графік, відсутність витрат на дорогу та можливість працювати з будь-якої точки світу — лише частина переваг. Фахівці robota.ua поділилися добіркою актуальних віддалених вакансій для тих, хто хоче працювати з дому.
Також ми писали про дієві і швидкі способи, які допоможуть вам прокачати резюме в найкоротші терміни. Резюме — це ваша візитівка у світі працевлаштування. Саме з нього роботодавець починає знайомство з кандидатом, і часто вже перші кілька секунд перегляду вирішують, чи отримаєте ви шанс на співбесіду.
Якщо документ складений недбало або не «чіпляє» з першого погляду — ймовірність запрошення різко знижується. Водночас навіть звичайне резюме можна перетворити на ефективний інструмент, що справляє сильне перше враження та відкриває двері до нових можливостей.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіБізнес
