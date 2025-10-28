Понад 50 тисяч гривень: кому готові платити без досвіду Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Сьогодні через брак кадрів у низці сфер роботодавці беруть людей без досвіду та вкладаються в їхнє навчання. Кількість таких вакансій на кадрових порталах становить кілька тисяч.

При цьому зарплати таким особам пропонують високі — окремі роботодавці готові платити понад 50 000 грн. Такі вакансії можна побачити на сайті r obota.ua , пише obozrevatel.com.

Приклад

45 000 до 60 000 грн. Головними вимогами до претендентів є: Мережа супермаркетів шукає авто/мото кур’єра на зарплату відГоловними вимогами до претендентів є:

Знання правил дорожнього руху.

Наявність посвідчення категорії В для тих, хто збирається працювати на авто.

30 000 до 55 000 грн монтажнику-складальнику алюмінієвих і металопластикових конструкцій. Серед вимог: Будівельна компанія готова платити відмонтажнику-складальнику алюмінієвих і металопластикових конструкцій. Серед вимог:

Уміння працювати з електроінструментом.

Наявність водійського посвідчення.

35 000 до 100 000 грн автомеханіку/автослюсарю. Від претендента, серед іншого, очікують: Автосервіс пропонує відавтомеханіку/автослюсарю. Від претендента, серед іншого, очікують:

Знання та розуміння принципів роботи основних систем сучасного автомобіля.

Розуміння роботи обладнання, спецінструменту та діагностичних сканерів.

Уміння грамотно викладати свої думки.

Думки експертів

Як розповіла засновниця і CEO консалтингової компанії Talent Match Наталя Слинько, навіть на четвертому році великої війни в Україні є галузі, де можна як зараз, так і в майбутньому заробити хороші гроші. Це сфери, пов’язані з інтелектуальною працею.

«Там буде зростання, тому що додана вартість фінального продукту значно вища. А ще її можна підвищувати — і не через вартість виготовлення, а через цінність продукту, те, заради чого люди його купують», — пояснила вона.

Засновниця рекрутингової агенції Олена Журочкіна розповіла, що також «грошовими» будуть нафтогазова промисловість, сфери новітніх технологій, «особливо радіотехнічних», медицина, косметологія, психологія.

«У цих сферах хороші доходи. І дуже велика кількість вакансій, які важко закриваються через дефіцит таких фахівців», — резюмувала експертка.

Нагадаємо, віддалена робота вже давно перестала бути лише «підробітком на дивані». Сьогодні вона дає змогу отримувати стабільний дохід, повноцінно конкуруючи з офісними посадами. Гнучкий графік, відсутність витрат на дорогу та можливість працювати з будь-якої точки світу — лише частина переваг. Фахівці robota.ua поділилися добіркою актуальних віддалених вакансій для тих, хто хоче працювати з дому.

Також ми писали про дієві і швидкі способи , які допоможуть вам прокачати резюме в найкоротші терміни. Резюме — це ваша візитівка у світі працевлаштування. Саме з нього роботодавець починає знайомство з кандидатом, і часто вже перші кілька секунд перегляду вирішують, чи отримаєте ви шанс на співбесіду.

Якщо документ складений недбало або не «чіпляє» з першого погляду — ймовірність запрошення різко знижується. Водночас навіть звичайне резюме можна перетворити на ефективний інструмент, що справляє сильне перше враження та відкриває двері до нових можливостей.

