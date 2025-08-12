Віддалена робота: добірка вакансій без офісу — Finance.ua

Віддалена робота: добірка вакансій без офісу Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Віддалена робота вже давно перестала бути лише «підробітком на дивані». Сьогодні вона дає змогу отримувати стабільний дохід, повноцінно конкуруючи з офісними посадами. Гнучкий графік, відсутність витрат на дорогу та можливість працювати з будь-якої точки світу — лише частина переваг. Фахівці robota.ua поділилися добіркою актуальних віддалених вакансій для тих, хто хоче працювати з дому.

Рекрутер у «Тайміс»

📍 Віддалено

Логістична компанія запрошує в команду фахівця, який займатиметься побудовою рекрутингу повного циклу віддалених менеджерів з продажу та логістів; системним пошуком та проведенням співбесід; формуватиме звітності з ефективності рекрутингового процесу; працюватиме з каналами пошуку та зовнішнім брендом роботодавця.

Інженер-проєктувальник ОВІК у «Київ Клімат Плюс»

📍 Віддалено

На посаду розглядають кандидатів з вищою технічною освітою за відповідною або суміжною спеціальністю. Цінується вміння вести розрахунок тепловтрат, повітрообміну, теплових навантажень; підбирати техніку за розрахунковими параметрами; вести аеродинамічний розрахунок систем вентиляції та кондиціонування; знання нормативної бази (ДБН, ВБН, ДСТУ, ПУЕ); впевнене користування AutoCAD та Revit MEP.

Керівник Data Office у «Банк Кредит Дніпро»

📍 Частково віддалено/гнучкий графік

Анонсовані завдання: розробка та реалізація стратегії управління даними (Data Strategy); створення архітектури Data Lake; ключовий власник DWH та проєкту банківського CRM; координація використання зовнішніх джерел/баз даних.

Пропонується , зокрема: медичне страхування коштом банку та пільгові умови для членів родини; дитяча кімната для дітей співробітників з вихователем; танцювальні тренування, йога-класи (офлайн/онлайн); корпоративна футбольна команда; програми з підтримки ментального здоров’я.

Старший (а) фінансовий (а) контролер (ка)/бізнес-контролер (ка) у Deloitte

📍 Віддалено/гібридний формат

Посада передбачає такі обов’язки : підтримка процесу складання річного бюджету; щомісячна підготовка фінансових звітів, схем, презентацій; контроль та погодження витрат; контроль дебіторської заборгованості; аналіз та прогнозування результатів діяльності; забезпечення щомісячних заходів із закриття місяця; аналіз економіки проєктів.

Можете розраховувати на 25 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки; додатковий вихідний на день народження; страхування життя, здоров’я та подорожей; корпоративне навчання з розвитку soft & tech skills; курси англійської мови; доступ до освітніх платформ (LinkedIn Learning, Udemy); консультації з фінансових та юридичних питань, а також консультації професійного психолога чи бізнес-коуча.

Менеджер з розвитку онлайн-каналів (мобільний додаток) у NovaPay

📍 Віддалено/гібридний формат

Серед завдань, які передбачає посада : участь у створенні та реалізації покрокового плану розвитку кредитних продуктів у мобільному застосунку та на інших цифрових платформах; ведення та визначення пріоритетності завдань мобільного застосунку у сфері кредитування, співпраця з командою дизайнерів; формування вимог до нових або оновлених сценаріїв користування, співпраця з дизайнерами на всіх етапах опрацювання завдань; аналіз дій конкурентів на фінансовому ринку та підготовка пропозицій щодо покращення користувацького досвіду в мобільному застосунку.

Анонсується: медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти; заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання; програма наставництва та підтримка нових співробітників.

Master Data Specialist у Nestle Ukraine

📍 Віддалено або релокаційний пакет

Команда Nestlé Business Services у Львові шукає спеціалістів з вищою освітою (економіка, міжнародні відносини, бухгалтерський облік або фінанси — перевага) та рівнем володіння англійською — не нижче Intermediate (усна та письмова).

Працівник буде: розглядати запити на обробку даних постачальників; перевіряти інформацію у запитах згідно з внутрішніми інструкціями та процедурами; здійснювати відповідні дії в системі за результатами перевірки; взаємодіяти зі структурними підрозділами компанії, які ініціювали запити, та надавати інформаційну підтримку.

Фахівець технічної підтримки (нічні зміни) у «Фармастор»

📍 Віддалено або офіс у Києві

Національна фармацевтична компанія шукає у команду фахівця для підтримки ІТ-систем. Завдання: надання першої лінії підтримки користувачів програмного забезпечення «Тотус» (телефон, сервіс-деск, електронна пошта); оперативне оброблення інцидентів та запитів користувачів; своєчасне інформування про статус рішень.

Передбачається випробувальний термін (1 місяць).

Регіональний менеджер із закупівель зернових та олійних культур у MK Merchants Ukraine

📍 Віддалено

На майбутнього працівника чекають такі завдання : пошук виробників/постачальників та ведення перемовин щодо закупівлі продукції; ведення/супровід документального оформлення процесу закупівлі зерна; забезпечення виконання договірних зобов’язань постачальниками; контроль якості продукції, дотримання термінів поставки; ведення бази даних постачальників; моніторинг ринку зерна в Україні; виконання поставленого плану закупівель; внутрішня звітність.

Анонсуються відрядження 1−2 рази на тиждень (залежно від робочої необхідності). Регіон відповідальності — Київська область, зокрема, Бровари, Кагарлик.

Billing Support Specialist/Agent у Uniwell

📍 Віддалено

Міжнародна сервісна компанія, яка надає підтримку користувачам у сфері Health & Fitness, оголошує про відкриття вакансії. Шукають фахівця з досвідом роботи у підтримці клієнтів від 6 місяців, який впевнено володіє письмовою англійською на рівні B2 і вище.

На посаді майбутній спеціаліст відповідатиме за запити, пов’язані з оплатами, поверненням коштів і чарджбеками, а також за інші звернення користувачів. У разі потреби — координуватиме взаємодію з платіжними провайдерами. Робота передбачає письмову комунікацію через email-звернення (ticket-система).

Менеджер з обробки замовлень у «Модні Меблі»

📍 Віддалено

Як йдеться у вакансії , до обов’язків майбутнього працівника буде входити: вести прийом і обробляти замовлення у телефонному режимі та месенджерах; консультувати клієнтів щодо асортименту та термінів виготовлення; оформлювати замовлення; взаємодіяти з виробництвом і складом для контролю замовлень; підтримувати клієнтів до моменту доставки.

