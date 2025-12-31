0 800 307 555
Фахівці назвали найдешевший день для бронювання авіаквитків
Багаторічна порада мандрівникам стежити за акціями на квитки у вівторок виявилася міфом. Нові дані показують: найвигідніші тарифи тепер частіше з’являються наприкінці тижня, але не тоді, коли звикла думати більшість людей.
Про це пише Express.

Який день найкращий день для купівлі квитків

Згідно з новим звітом Air Hacks від Expedia, аналіз якого охопив глобальні дані про бронювання, найкращий день для купівлі квитків — неділя.
Такі бронювання дозволяли зекономити в середньому 6% на внутрішніх рейсах і до 17% - на міжнародних порівняно з понеділком чи п’ятницею.
«Хоча економія на одному квитку може здатися невеликою, для сімей чи груп різниця стає суттєвою», — зазначають експерти.
Йдеться, що наразі авіакомпанії змінюють ціни по декілька разів на день і майже не проводять масових розпродажів у конкретні дати.
Якщо рейс швидко розкуповують — ціна зростає, незалежно від того, неділя це чи вівторок. Якщо попит слабкий — ціна може впасти будь-коли.
Експерти Ski Vertigo та аналітики Skyscanner сходяться: ключову роль відіграє не день тижня, а правильне «вікно» бронювання. Для більшості напрямків оптимально купувати квитки за 1−3 місяці до вильоту, для далеких міжнародних поїздок — за 2−6 місяців.
За словами фахівців, бронювання за рік наперед часто не дає найкращих цін, а останні дні перед вильотом — найдорожчі, особливо на популярних маршрутах.
У пікові сезони — Різдво, Новий рік, зимові канікули — експерти рекомендують бронювати якнайраніше: тоді місця в готелях і на рейсах швидко закінчуються, а ціни зростають.
День вильоту важливіший за день бронювання. Дані Expedia показують, що найвигідніші внутрішні перельоти — у суботу, для міжнародних маршрутів найкращим днем є четвер.
Це пояснюється просто: коли попит найвищий — у п’ятницю ввечері чи в неділю перед робочим тижнем — ціни автоматично ростуть. Коли попит падає, знижується й тариф.

Гнучкість — головний інструмент економії

Якщо змінити дату подорожі хоча б на день-два, можна суттєво зекономити. Google Flights і Skyscanner дозволяють переглядати календар цін і встановлювати сповіщення про зниження тарифів.
Фахівці наголошують: не існує «чарівного дня», який гарантує найнижчу ціну. Найефективніша стратегія залишається простою:
  • уникати пікових періодів для бронювання;
  • купувати квитки у раціональні терміни до подорожі;
  • обирати менш популярні дні для вильоту;
  • користуватися ціновими сповіщеннями.
За словами експертів, тоді подорожі стають не грою на удачу, а передбачуваним процесом — і дозволяють вирушити у відпустку без переплат.
Payment systems