Як засвідчити справжність підпису на документах

Особисті фінанси
38
Процедура засвідчення справжності підпису має важливе значення для забезпечення юридичної достовірності документів. Вона гарантує, що підпис належить саме тій особі, яка заявляє про свою волю. Потреба засвідчення може виникнути, коли необхідно подати заяву, документи до установи, оформити дозвіл.
Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

Хто має право засвідчувати підпис

Засвідчують справжність підпису на документах, крім тих, які відповідно до закону або за вимогою сторін підлягають нотаріальному посвідченню:
  • нотаріус;
  • посадова особа органу місцевого самоврядування;
  • посадова особа консульської установи України;
  • начальник установи виконання покарань.
Документи, що необхідно надати для вчинення цієї нотаріальної дії:
  • документ, на якому має бути засвідчено справжність підпису;
  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Підпис за іншу особу: у яких випадках це дозволено

На документі може бути засвідчена справжність підпису особи, що підписалась за іншу особу, яка не могла це зробити власноручно внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин.
У такому разі нотаріус зобов’язаний встановити особи обох громадян, а причини підписання за іншу особу обов’язково зазначаються у посвідчувальному написі.
«Зауважуємо, що вищезазначені уповноважені особи, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти, викладені у документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою. За правдивість фактів, викладених у документі, відповідає особа, яка підписала цей документ», — йдеться у повідомленні.
Вони не можуть засвідчувати справжність підпису фізичної особи на документі, в якому стверджуються обставини, право посвідчення яких належить лише відповідному державному органу.
Наприклад: час народження, шлюбу, смерті, наявність хвороби, інвалідності, права власності на майно тощо. Справжність підпису на такому документі може бути засвідчена у випадку, якщо документ призначений для подання до компетентних органів іншої держави.
Згідно з Порядком нотаріус засвідчує також справжність кваліфікованого електронного підпису, враховуючи положення порядку вчинення нотаріальних дій з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки.
