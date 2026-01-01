Що зміниться для українців з 1 січня 2026 року Сьогодні 08:06 — Особисті фінанси

Що зміниться для українців з 1 січня 2026 року

Новий рік принесе українцям низку важливих фінансових змін. Зокрема, вони стосуються зарплат, пенсій, допомоги при народженні дітей та податкових правил для підприємців.

Finance.ua розповідає, які зміни чекають українців з 1 січня 2026 року.

Заробітна плата та прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум та мінімальну зарплату змінили вперше з 2024 року. Вони дещо зросли, у 2025 році їх не переглядали:

мінімальна зарплата — з 8000 грн до 8647 грн (зростання на 8%);

(зростання на 8%); загальний прожитковий мінімум з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);

(+9,9%); прожитковий мінімум для працездатних осіб з 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);

грн (+9,9%); прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 2361 грн до 2595 (+9,9%).

За попереднім прогнозом , середня зарплата штатних працівників у 2026 році зросте до 30 240 гривень (+ 24% порівняно з 2025 роком).

Також з 1 січня 2026 року зростають штрафи за порушення трудового законодавства

Зарплата вчителів, лікарів та соцпрацівників

З нового року зарплати педагогічних працівників зростуть на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%.

Підвищення зарплат готують для лікарів первинної та екстреної медичної допомоги — до 35 тисяч гривень.

Сімейні лікарі зможуть отримувати підвищену до нового рівня зарплату за умови наявності 1 800 декларацій з пацієнтами.

З 1 січня 2026 року до посадових окладів соціальних працівників застосують коефіцієнт 2,5, що призведе до зростання зарплат на 150%:

соціальний менеджер (15 тарифних розрядів): з 8 243 грн до 20 607 грн (+150%);

фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд): з 6 773 грн до 16 932 грн (+150%).

Сума добровільного страхового внеску

Зі зростанням мінімальної зарплати відповідно зміниться р озмір мінімального страхового внеску.

Щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, за договором про добровільну участь має бути сплачено не менше 1 902,34 грн (22% х 8 647 грн, де 8 647 грн — розмір мінімальної заробітної плати).

Пенсії

Тривалість страхового стажу , що дає право на призначення пенсії за віком у 2026 році, становить:

після досягнення віку 60 років — не менше 33 років;

після досягнення віку 63 роки — не менше 23 років;

після досягнення віку 65 років — не менше 15 років.

Мінімальна пенсія складатиме 2 595 грн, а максимальна за віком — 25 950 грн. На березень запланована індексація пенсій, для часткової компенсації зростання вартості товарів та послуг.

Зміни для ФОПів у 2026 році

Враховуючи підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, збільшиться й податкове навантаження на ФОП , яке залежить від цих показників.

Які суми єдиного податку, військового збору та ЄСВ доведеться сплачувати ФОП у 2026 році:

I група

Єдиний податок: 320,90 грн

Військовий збір: 864,70 грн

ЄСВ: 1902,34 грн

Ліміт доходів: 1 444 049 грн

II група

Єдиний податок: 1729,40 грн

Військовий збір: 864,70 грн

ЄСВ: 1902,34 грн

Ліміт доходів: 7 211 598 грн

III група (без ПДВ / з ПДВ)

Єдиний податок: 5% для неплатників ПДВ / 3% для платників ПДВ

Військовий збір: 1% / 1%

ЄСВ: 1902,34 грн

Ліміт доходів: 10 091 049 грн

Крім того, ФОП на спрощеній та загальній системах оподаткування та самозайняті особи подаватимуть об’єднану податкову звітність щоквартально, а не щомісяця. Це потрібно робити впродовж 40 календарних днів після завершення кварталу.

Як зміняться вимоги до зарплати для бронювання у 2026 році

не менш ніж 21,6 тис. грн. У суму зарплати можуть включатися, окрім окладу, інші доплати. У зв’язку зі зростанням мінімальної зарплати, для отримання бронювання потрібно буде мати дохідУ суму зарплати можуть включатися, окрім окладу, інші доплати.

Підприємство може втратити статус критичного, якщо в інших незаброньованих працівників зарплата буде меншою за показник у 21,6 тис. грн, адже ще серед вимог — рівень середньомісячної зарплати всіх працівників, який не може бути меншим за вищевказану суму.

Зарплатний поріг стосується приватних підприємств, які мають статус критичної інфраструктури. Водночас місячний дохід працівника на державному чи комунальному підприємстві не має бути нижчим за середню зарплату по регіону за четвертий квартал року.

Допомога при народженні дитини

50 тисяч гривень. Ця сума є одноразовою допомогою при народженні першої дитини та кожної наступної дитини. З 1 січня 2026 року виплата при народженні дитини становитиме. Ця сума є одноразовою допомогою при народженні першої дитини та кожної наступної дитини.

Допомога на догляд за дитиною до одного року становитиме 7 000 грн на місяць. Для дитини з інвалідністю розмір цієї допомоги збільшений до 10 500 грн гривень на місяць.

Додаткові програми підтримки:

8 000 грн — допомога для догляду за дитиною «єЯсла» у разі працевлаштування матері (у режимі повного робочого часу);

8 000 грн — грошова виплата по догляду за дитиною «єСадок»;

5 000 грн — одноразова грошова допомога учням перших класів «Пакунок школяра».

Скринінг здоров’я 40+

З 1 січня 2026 року в Україні стартує програм а безоплатного медичного обстеження для людей старше 40 років.

Кожен учасник зможе пройти комплексний скринінг здоров’я та отримати для цього 2000 гривень безготівкової підтримки.

Курс валют

46 гривень за долар. Середній курс долара , який закладає бізнес у своїх бюджетах на 2026 рік, становить

Тарас Лєсовий прогнозує , на фоні передбачуваного попиту офіційний курс долара у січні буде знаходитися у діапазоні 42,2−42,8 гривень.

Разом з тим, Тарас Лєсовий вважає, що курс поступово рухатиметься в напрямку 43 грн за долар.

За словами експерта Сергія Мамедова, у 2026 році вартість долара коливатиметься в діапазоні 43−45 грн, а євро — у межах 50−52 грн. Таким чином, порівняно із середніми показниками 2025 року офіційний курс долара може зрости в середньому на 2−7%.

Зміни для українців у Польщі

З 1 січня 2026 року працівники у Польщі отримуватимуть мінімальну зарплату у розмірі 4806 злотих брутто (близько 55 127 грн станом на вересень 2025 р.) та мінімальну погодинну ставку — 31,40 злотих брутто (близько 360 грн).

Безкоштовний роумінг у ЄС



З нового року Україна приєднається до спільної європейської роумінгової зони Roam Like at Home.

Для абонентів це означає, що під час подорожей країнами Європейського Союзу не потрібно буде купувати місцеву SIM-картку. Дзвінки, повідомлення та мобільний інтернет оплачуватимуться за умовами українського тарифу.

Нові правила та тарифи в «Ощадбанку»

Зміни торкнуться трьох банківських продуктів і стосуватимуться вартості повідомлень. Йдеться про такі тарифні пакети:

«Моя картка»

«MORE»

«Дитяча картка».

Передбачається, що нові ціни на повідомлення залежно від каналів надходження будуть такі:

на SMS-повідомлення — вартість зросте з 25 грн до 40 грн/місяць;

на Viber — підвищиться з 15 грн до 25 грн/місяць.

Також підвищать вартість надання виписки у відділеннях Ощадбанку про рух коштів на рахунку зі 100 до 150 грн.

З магазинів зникнуть популярні товари

З 1 січня Україна перестане використовувати назви деяких алкогольних продуктів, тому їхні назви зникнуть з полиць магазинів.

Зокрема, не буде таких назв, як «коньяк», «шампанське», «портвейн», «херес». Натомість будуть нові: бренді, ігристе вино, кріплене вино.

Виробники й надалі випускатимуть напої, тільки з іншим маркуванням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.