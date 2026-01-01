0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як працівнику самостійно перевірити оформлення трудових відносин: покрокова інструкція

Особисті фінанси
1
Як працівнику самостійно перевірити оформлення трудових відносин: покрокова інструкція
Як працівнику самостійно перевірити оформлення трудових відносин: покрокова інструкція
Якщо роботодавець має найманих працівників, він на загальних підставах зобов’язаний щомісяця сплачувати за них єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 22% від бази нарахування (заробітної плати, винагороди за виконання робіт або надання послуг).
Про це розповіли у Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області

Як працівнику перевірити оформлення трудових відносин

Фахівці зазначають, страховий стаж і своєчасна сплата єдиного внеску гарантують працівникам соціальний захист: оплату лікарняних, допомогу на випадок безробіття, нещасного випадку, професійного захворювання, а також право на гідну пенсію.
Для того, щоб перевірити факт сплати внесків та набутий страховий стаж, необхідно:
  • зайти на портал електронних послуг ПФУ або завантажити мобільний додаток «Пенсійний фонд» (Google Play та iOS);
  • авторизуватися в особистому кабінеті;
  • оберіть розділ «Дані з Реєстру застрахованих осіб», де зберігаються: персональні дані, інформація про зарплату, електронна трудова книжка, листки непрацездатності тощо;
  • за необхідності актуалізуйте дані;
  • надайте згоду на дистанційне інформування за номером телефону або на електронну пошту та отримуйте повідомлення про сплату роботодавцем єдиного внеску і набутий страховий стаж.

Як зміниться сума добровільного страхового внеску у 2026 році

Раніше Finance.ua писав, що з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні зросте з 8000 до 8647 гривень. Відповідно зміниться розмір мінімального страхового внеску.
Щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, за договором про добровільну участь має бути сплачено не менше 1 902,34 грн (22% х 8 647 грн, де 8 647 грн — розмір мінімальної заробітної плати).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems