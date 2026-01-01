Як працівнику самостійно перевірити оформлення трудових відносин: покрокова інструкція
Якщо роботодавець має найманих працівників, він на загальних підставах зобов’язаний щомісяця сплачувати за них єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 22% від бази нарахування (заробітної плати, винагороди за виконання робіт або надання послуг).
Як працівнику перевірити оформлення трудових відносин
Фахівці зазначають, страховий стаж і своєчасна сплата єдиного внеску гарантують працівникам соціальний захист: оплату лікарняних, допомогу на випадок безробіття, нещасного випадку, професійного захворювання, а також право на гідну пенсію.
Для того, щоб перевірити факт сплати внесків та набутий страховий стаж, необхідно:
- зайти на портал електронних послуг ПФУ або завантажити мобільний додаток «Пенсійний фонд» (Google Play та iOS);
- авторизуватися в особистому кабінеті;
- оберіть розділ «Дані з Реєстру застрахованих осіб», де зберігаються: персональні дані, інформація про зарплату, електронна трудова книжка, листки непрацездатності тощо;
- за необхідності актуалізуйте дані;
- надайте згоду на дистанційне інформування за номером телефону або на електронну пошту та отримуйте повідомлення про сплату роботодавцем єдиного внеску і набутий страховий стаж.
Як зміниться сума добровільного страхового внеску у 2026 році
Раніше Finance.ua писав, що з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні зросте з 8000 до 8647 гривень. Відповідно зміниться розмір мінімального страхового внеску.
Щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, за договором про добровільну участь має бути сплачено не менше 1 902,34 грн (22% х 8 647 грн, де 8 647 грн — розмір мінімальної заробітної плати).
