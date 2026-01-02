Якщо ІТ-фахівці поєднують кілька ролей: чи гарантує це вищу зарплату — дослідження Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Якщо ІТ-фахівці поєднують кілька ролей: чи гарантує це вищу зарплату — дослідження

Більшість айтівців (73%) виконують одну роль на поточній посаді. Тоді як 27% поєднують кілька ролей на одній роботі.

Про це пише в дослідженні dou.ua

Найчастіше кілька ролей поєднують айтівці на Leadership посадах — як General (CEO, COO та інші), так і Tech Leadership (CTO, Head of Engineering, Director of Engineering та інші), а також ті, хто працює в офіс-менеджменті. Понад 60% фахівців на цих посадах поєднують свою основну роль з додатковою.

General Leadership найчастіше поєднують із низкою інших спеціалізацій, серед яких найпоширеніші — проджект менеджмент та Sales (46% і 43% відповідно).

Tech Leadership найчастіше поєднують із посадою Software Engineer (66%).

Офіс-менеджмент найчастіше поєднують з ролями в HR (56%).

Серед спеціалістів, які також часто поєднують ролі: сисадміни, проджект менеджери, фахівці з PR/Brand/Content та Sales. Понад 40% фахівців у цих напрямах поєднують кілька ролей на своїй основній посаді.

Сисадміни найчастіше поєднують свою роль із напрямами DevOps (55%), SysAdmin (32%) та Security (30%). Проджект менеджери поєднують ролі з аналітикою (44%), продакт-менеджментом (29%) та іншими ролями в проджект менеджменті (26%).

Фахівці з PR/Brand/Content найчастіше суміщають кілька ролей у межах своєї спеціалізації (80%) або маркетингу (42%). Sales фахівці переважно поєднують ролі саме в межах Sales (65%).

Хто найчастіше поєднує кілька ролей та які саме ролі поєднують

Серед спеціалізацій, у яких фахівці дещо частіше, ніж айтівці загалом, поєднують ролі: продакт менеджмент, Artist/Animator, HR і L&D напрямки, маркетинг та аналітика.

Художники й аніматори, HR & L&D-спеціалісти, маркетологи та аналітики зазвичай поєднують ролі в межах своєї основної спеціалізації. Водночас продакт-менеджери поєднують ролі як із проджект менеджментом (46%), так і з аналітикою (38%) та безпосередньо з продакт менеджментом (33%).

Розробники та тестувальники менш схильні до поєднання кількох ролей на одній роботі: ролі поєднують 24% розробників і 18% QA фахівців проти 27% серед айтівців загалом.

Частіше поєднують ролі фахівці рівня Manager (49%), Lead+ (46%), а також фахівці без тайтлу (35%).

Серед нетехнічних фахівців поєднання кількох ролей поширеніше: 36% з них поєднують ролі проти 26% серед технічних фахівців.

Стаж

Що довше фахівці працюють у компанії, то частіше вони поєднують кілька ролей. Серед тих, хто працює 3−5 років, ролі поєднують 30%, а серед тих, хто має стаж 6−9 років — 37%. Серед тих, хто працює в одній компанії 10 років і більше, ролі поєднує майже половина — 47%.

Айтівці, які працюють за нинішньою ІТ-спеціальністю 10+ років, також дещо більш схильні до поєднання ролей: 32% проти 27% серед айтівців загалом.

Частка тих, хто поєднує декілька ролей, та стаж роботи

Поєднання ролей частіше відбувається в невеликих компаніях. У компаніях із чисельністю до 10 спеціалістів кілька ролей виконують 39% айтівців, у компаніях до 50 спеціалістів — 35%.

Типи компаній

У державних підприємствах, стартапах та IT відділах IT фахівці частіше поєднують кілька ролей. Водночас у продуктових та аутстафінгових компаніях рідше поєднують ролі — 25% та 24% відповідно.

У яких компаніях поєднують кілька ролей: за типом та розміром компанії

Сфери проєктів

Найчастіше кілька ролей поєднують у Miltech: 41% айтівців, які працюють у цій сфері, виконують кілька ролей на роботі.

Також частіше поєднують ролі в таких сферах: Manufacturing, Data Science, AI/ML, Blockchain, ERP, Real estate, Cloud Computing, Big Data, Retail/marketplace, SaaS та E-commerce. У цих сферах понад 30% фахівців поєднують основну роль із додатковими.

Водночас у деяких сферах поєднання ролей менш поширене. Зокрема, у Fintech / Banking кілька ролей поєднують 25% айтівців, у Mobile — 24%, а у Gambling — 18%.

Вища зарплата

Медіанні зарплати айтівців, які поєднують кілька ролей, і тих, хто виконує одну роль, не відрізняються загалом по ринку. Така ж картина спостерігається майже в усіх спеціалізаціях, за винятком розробки, QA та продакт менеджменту.

Серед розробників вища зарплата характерна для тих, хто поєднує кілька ролей: $3800 проти $3529 у тих, хто виконує одну роль. Аналогічна тенденція і серед тестувальників: фахівці, які поєднують ролі, отримують у середньому $2700, тоді як ті, хто працює в межах однієї ролі, — $2220.

Натомість серед продакт менеджерів спостерігається зворотний зв’язок: ті, хто поєднує кілька ролей, отримують дещо менше — $3275, порівняно з $3827 у фахівців з однією роллю.

Імовірно, це пов’язано з розміром або типом компаній, у яких працюють продакт-менеджери, що поєднують ролі: така практика більш характерна для невеликих компаній (до 10 або до 50 спеціалістів), а також для сервісних компаній чи IT відділів у не ІТ-компаніях.

Висновки

Близько 27% айтівців поєднують кілька ролей на одній роботі. Частіше це трапляється серед нетехнічних фахівців.

Найчастіше поєднують — на General та Tech Leadership посадах, а також на посадах, пов’язаних з офіс-менеджментом. Розробники та QA найменш схильні поєднувати ролі, однак ті з них, хто поєднують, мають вищу зарплату.

Серед тих, хто поєднує ролі, більшість має додаткову роль у межах своєї основної спеціалізації (наприклад, HR Manager виконує ще роль рекрутера).

Найчастіше кілька ролей поєднують у Miltech-сфері.

Чим довше працюють на одному місці роботи — тим частіше комбінують ролі.

Поєднання кількох ролей загалом не гарантує вищу зарплату: медіанні зарплати тих, хто поєднує ролі, і тих, хто ні, не відрізняються для більшості спеціалізацій (винятки — розробка, QA та продакт менеджмент). Водночас айтівці з кількома ролями дещо частіше отримують бонуси.

