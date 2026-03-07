Українська молодь може отримати державну премію у розмірі 80 тис. грн: які умови
Молоді українці, які роблять внесок у захист і розбудову держави, можуть отримати грошову премію у понад 80 тис. грн. Йдеться про Премію імені Пилипа Орлика, яку щороку присуджують 30 переможцям. Конкурс проводить Комітет парламенту з питань молоді і спорту.
Про це йдеться на сайті ВРУ.
Хто може претендувати на нагороду
Розмір премії становить 25 прожиткових мінімумів (станом на 1 січня року присудження) для працездатних осіб.
Із 1 січня 2026 року прожитковий мінімум визначено на рівні 3 209 гривень. Отже, розмір грошової винагороди складає 80 225 гривень.
Кандидатами можуть стати молоді українці, які мають досягнення у таких напрямках:
- захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
- участь у державотворчих процесах;
- розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування.
Премію можна отримати лише один раз, але у разі невдачі кандидата дозволено висунути повторно наступного року.
Як подати заявку
Самостійно подати заявку на конкурс не можна. Висунути претендента мають право центральні органи виконавчої влади, обласні чи міські ради, а також молодіжне чи дитяче громадське об’єднання.
До пакета документів необхідно додати:
- рішення організації, яка висуває кандидата;
- відомості про досягнення претендента;
- копію паспорта;
- згоду на обробку персональних даних;
- лист-клопотання з переліком досягнень (за наявності).
Дедлайн подачі документів — 1 вересня, однак у воєнний час термін можуть продовжити до 15 вересня.
Список лауреатів мають сформувати до 15 жовтня, а офіційне присудження премії відбудеться до 1 грудня.
