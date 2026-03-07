0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українська молодь може отримати державну премію у розмірі 80 тис. грн: які умови

Особисті фінанси
744
Молодь в Україні може отримати по 80 тисяч гривень
Молодь в Україні може отримати по 80 тисяч гривень, Фото: freepik
Молоді українці, які роблять внесок у захист і розбудову держави, можуть отримати грошову премію у понад 80 тис. грн. Йдеться про Премію імені Пилипа Орлика, яку щороку присуджують 30 переможцям. Конкурс проводить Комітет парламенту з питань молоді і спорту.
Про це йдеться на сайті ВРУ.

Хто може претендувати на нагороду

Розмір премії становить 25 прожиткових мінімумів (станом на 1 січня року присудження) для працездатних осіб.
Із 1 січня 2026 року прожитковий мінімум визначено на рівні 3 209 гривень. Отже, розмір грошової винагороди складає 80 225 гривень.
Кандидатами можуть стати молоді українці, які мають досягнення у таких напрямках:
  • захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
  • участь у державотворчих процесах;
  • розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування.
Премію можна отримати лише один раз, але у разі невдачі кандидата дозволено висунути повторно наступного року.

Як подати заявку

Самостійно подати заявку на конкурс не можна. Висунути претендента мають право центральні органи виконавчої влади, обласні чи міські ради, а також молодіжне чи дитяче громадське об’єднання.
До пакета документів необхідно додати:
  • рішення організації, яка висуває кандидата;
  • відомості про досягнення претендента;
  • копію паспорта;
  • згоду на обробку персональних даних;
  • лист-клопотання з переліком досягнень (за наявності).
Дедлайн подачі документів — 1 вересня, однак у воєнний час термін можуть продовжити до 15 вересня.
Список лауреатів мають сформувати до 15 жовтня, а офіційне присудження премії відбудеться до 1 грудня.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems