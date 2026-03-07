Що потрібно знати про повірку лічильників води Сьогодні 07:21 — Особисті фінанси

Повірка лічильника води – правила та періодичність, щоб уникнути проблем із рахунками, Фото: freepik

Повірка лічильника води — це перевірка його точності та справності. Законодавство передбачає проведення такої процедури один раз на чотири роки.

Про це повідомили в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Хто має право проводити повірку

Повірку засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, можуть здійснювати лише уповноважені організації, а саме:

наукові метрологічні центри з визнаними калібрувальними та вимірювальними можливостями;

метрологічні центри та повірочні лабораторії, уповноважені на виконання відповідних робіт.

Хто оплачує послугу

Періодична повірка, технічне обслуговування та ремонт квартирних вузлів обліку води, зокрема демонтаж, транспортування і монтаж, здійснюються за рахунок їхніх власників, якщо інше не передбачено договором.

Як оформлюють результати повірки

Якщо лічильник придатний до використання, це підтверджується повірочним тавром або видається свідоцтво встановленої форми.

Якщо прилад не відповідає вимогам, оформлюється довідка про непридатність.

«Своєчасна повірка лічильника води — це гарантія точного обліку спожитих ресурсів і захисту ваших фінансових інтересів. Дотримання встановлених строків та звернення лише до уповноважених організацій допоможе уникнути зайвих витрат і непорозумінь із постачальником послуг», — йдеться у повідомленні.

