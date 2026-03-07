Як підготуватися до фінансової кризи Сьогодні 08:12 — Особисті фінанси

Економіст назвав дієвий спосіб, як захиститися від фінансової кризи, Фото: freepik

Щоб захиститися від фінансової кризи, потрібно не лише відкладати кошти на випадок непередбачуваної ситуації, а й подбати про інтенсивні інвестиції в себе, починаючи з молодого віку. Йдеться про набуття різних навичок, навчання, освоєння кількох спеціальностей, підвищення кваліфікації тощо.

Про це розповів економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ в інтерв’ю Новини.Live.

Інвестиції в себе

Раніше був попит на спеціалізовану освіту — люди могли все життя пропрацювати на одному підприємстві. Але сучасний світ дуже мінливий: постійно з’являються нові виклики, роботодавці вимагають від підлеглих знань у різних галузях. Українці можуть змінити 3−4 професії всього за кілька років.

«Людина повинна постійно інвестувати в себе, якщо вона працездатного віку. Зараз відновлюється попит на універсальну освіту, а не спеціалізовану. Багато офісних працівників втрачають роботу, бо відмирають їх професії. Нині дуже важко, як раніше, пропрацювати 30−40 років на одній посаді», — уточнив Кущ.

Тому в молодому віці — приблизно від 20 до 40 років — потрібно намагатися інвестувати в себе, щоб не втратити конкурентоспроможність на ринку праці.

Йдеться про підвищення кваліфікація за своєю спеціалізацією, набуття навичок в інших професіях, вивчення іноземних мов, проходження курсів та ін.

Як підготуватися до фінансової кризи

Інвестування в себе допоможе українцям втриматися на плаву, коли виникнуть глобальні непередбачувані обставини, наприклад, фінансова криза. Ще один спосіб убезпечити себе від негативних наслідків таких подій — мати фінансову подушку.

Олексій Кущ порадив відкладати частину доходу і користуватися різними інструментами збереження/примноження заощаджень.

В Україні варіантів існує небагато, серед них:

диверсифікація валютного портфеля (купівля доларів, євро тощо);

відкриття банківського депозитку — гривневого (до 15% прибутку) або валютного (3−4% річних);

купівля облігацій, але короткострокових (на 3 місяці).

Ці інструменти доступні кожній людині, тоді як ринок цінних паперів, особливо закордонний — не найпростіший спосіб зберегти заощадження для українців. Завдяки фінансовій подушці можна убезпечити себе від кризи та інших неблагонадійних подій.

InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.