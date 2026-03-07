0 800 307 555
Як підготуватися до фінансової кризи

Особисті фінанси
Економіст назвав дієвий спосіб, як захиститися від фінансової кризи
Економіст назвав дієвий спосіб, як захиститися від фінансової кризи, Фото: freepik
Щоб захиститися від фінансової кризи, потрібно не лише відкладати кошти на випадок непередбачуваної ситуації, а й подбати про інтенсивні інвестиції в себе, починаючи з молодого віку. Йдеться про набуття різних навичок, навчання, освоєння кількох спеціальностей, підвищення кваліфікації тощо.
Про це розповів економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ в інтерв'ю Новини.Live.

Інвестиції в себе

Раніше був попит на спеціалізовану освіту — люди могли все життя пропрацювати на одному підприємстві. Але сучасний світ дуже мінливий: постійно з’являються нові виклики, роботодавці вимагають від підлеглих знань у різних галузях. Українці можуть змінити 3−4 професії всього за кілька років.
«Людина повинна постійно інвестувати в себе, якщо вона працездатного віку. Зараз відновлюється попит на універсальну освіту, а не спеціалізовану. Багато офісних працівників втрачають роботу, бо відмирають їх професії. Нині дуже важко, як раніше, пропрацювати 30−40 років на одній посаді», — уточнив Кущ.
Тому в молодому віці — приблизно від 20 до 40 років — потрібно намагатися інвестувати в себе, щоб не втратити конкурентоспроможність на ринку праці.
Йдеться про підвищення кваліфікація за своєю спеціалізацією, набуття навичок в інших професіях, вивчення іноземних мов, проходження курсів та ін.

Інвестування в себе допоможе українцям втриматися на плаву, коли виникнуть глобальні непередбачувані обставини, наприклад, фінансова криза. Ще один спосіб убезпечити себе від негативних наслідків таких подій — мати фінансову подушку.
Олексій Кущ порадив відкладати частину доходу і користуватися різними інструментами збереження/примноження заощаджень.
В Україні варіантів існує небагато, серед них:
  • диверсифікація валютного портфеля (купівля доларів, євро тощо);
  • відкриття банківського депозитку — гривневого (до 15% прибутку) або валютного (3−4% річних);
  • купівля облігацій, але короткострокових (на 3 місяці).
Ці інструменти доступні кожній людині, тоді як ринок цінних паперів, особливо закордонний — не найпростіший спосіб зберегти заощадження для українців. Завдяки фінансовій подушці можна убезпечити себе від кризи та інших неблагонадійних подій.
За матеріалами:
Novyny.live
Персональні фінансиФінансові лайфхаки
