Фінансові тренди, які шкодять бюджету

В інтернеті можна знайти дуже багато фінансових порад, проте частка з них — відверто ризиковані та можуть завести не туди, куди потрібно.

Про фінансові помилки розповідає Aol.

Довіряти ШІ у фінансових порадах

Дослідження College Investor показало, що штучний інтелект надає неточну або оманливу інформацію для понад 40% пошукових запитів, пов’язаних з фінансами.

Особливо небезпечними є помилки у складних темах — податках, інвестиціях або рефінансуванні кредитів, де неправильна порада може коштувати значних сум.

Приєднання до мемкойн-манії

Мемкоїни схожі на Bitcoin та інші криптовалюти, але натхненні інтернет-трендами, жартами чи вірусними моментами. Вони не мають жодної мети, тому є одним із найризикованіших трендів у криптоінвестуванні.

Показовий приклад — мемкоїн Hawk Tuah (HAWK), який після залучення $2,8 млн у передпродажах і зростання капіталізації до $491 млн втратив понад 90% вартості менш ніж за годину після запуску.

Сумнівні фінансові лайфхаки

Минулого року виникла тривожна фінансова тенденція, коли користувачі соцмереж почали поширювати інформацію про збій через тимчасову системну помилку в банкоматах Chase Bank.

Виписуючи чеки на свій рахунок та негайно знімаючи кошти до того, як чеки були повернуті, люди могли тимчасово отримати доступ до грошей, яких у них не було.

Хоча багато користувачів інтернету схвалили це як хитрий хакерський підхід, він призвів до серйозних наслідків: компанія Chase подала до суду на клієнтів, які заборгували майже 662 000 доларів США шахрайським зняттям коштів.

Замість того, щоб ризикувати юридичними проблемами через сумнівні фінансові шахрайства в Інтернеті, шукайте законні способи інвестування та примноження своїх грошей.

Імпульсивні покупки

Надмірне витрачання коштів на непотрібні речі під впливом соцмереж — ще один небезпечний тренд. Замість того, щоб купувати чергову трендову річ, гроші можна направити на створення резервного фонду або погашення боргів.

Грошова дисморфія

Це спотворене уявлення про власне фінансове становище через порівняння себе з з ідеалізованими образами в соціальних мережах.

Щоб боротися з грошовою дисморфією, почніть з обмеження часу, проведеного в соціальних мережах, та скасування підписки на облікові записи, які викликають фінансову тривогу.

Зосередьтеся на визначенні того, що фінансовий успіх означає для вас особисто, а не на тому, що ви бачите в Інтернеті.

Корисні фінансові тренди, які варто підтримати:

Метод конвертів. Розподіліть готівку в конверти з позначками «продукти», «розваги», «ремонт автомобіля» тощо. Це допоможе уникати імпульсивних витрат.

Розподіліть готівку в конверти з позначками «продукти», «розваги», «ремонт автомобіля» тощо. Це допоможе уникати імпульсивних витрат. «Гучне бюджетування» — обговорення заощаджень та обмежень витрат з друзями та родиною. Така прозорість допомагає нормалізувати розмови про гроші та розвиває почуття відповідальності.

обговорення заощаджень та обмежень витрат з друзями та родиною. Така прозорість допомагає нормалізувати розмови про гроші та розвиває почуття відповідальності. «Дівчача математика». Наприклад, перш ніж купити куртку за 100 доларів, потрібно розділити вартість покупки на очікуваний час використання. Якщо ви носили цю куртку 100 разів, то ви платите лише 1 долар за кожен раз. За умови вдумливого застосування практика може допомогти подумати про реальну цінність, яку ви отримаєте від своїх покупок з часом.

Наприклад, перш ніж купити куртку за 100 доларів, потрібно розділити вартість покупки на очікуваний час використання. Якщо ви носили цю куртку 100 разів, то ви платите лише 1 долар за кожен раз. За умови вдумливого застосування практика може допомогти подумати про реальну цінність, яку ви отримаєте від своїх покупок з часом. Деінфлюенсинг — свідоме уникнення непотрібних покупок, навʼязаних трендами у соцмережах.

свідоме уникнення непотрібних покупок, навʼязаних трендами у соцмережах. Челенджі без витрат — періоди повної відмови від необов’язкових покупок.

