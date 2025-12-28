Як зміниться сума добровільного страхового внеску у 2026 році
З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні зросте з 8000 до 8647 гривень. Відповідно зміниться розмір мінімального страхового внеску.
Про це розповіли у Пенсійному фонді України.
Скільки сплатити добровільного внеску у 2026 році, щоб зарахували стаж
Фахівці зазначають, щоб у 2026 році до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску має бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску.
Мінімальний страховий внесок — сума, що визначається розрахунково, як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску (22%).
Тобто, щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, за договором про добровільну участь має бути сплачено не менше 1 902,34 грн (22% х 8 647 грн, де 8 647 грн — розмір мінімальної заробітної плати).
