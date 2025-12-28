0 800 307 555
У ДПС відповіли, чи повинні українські біженці в ЄС платити податки в Україні

Особисті фінанси
Українські біженці за кордоном мають декларувати свої доходи, отримані в інших країнах. Але якщо вони сплачують там податки, то в Україні їм цього робити не треба.
Про це заявила в.о. голови ДПС Леся Карнаух в інтервʼю виданню «РБК-Україна».

Пояснення Податкової

Карнаух пояснила, при подачі декларації люди зазначають, що були резидентами іншої країни та сплатили там податки.
«Уразі, якщо в них є ще дохід, який не оподаткований, то оподаткуванню за українським законодавством підлягає тільки та частина, яка не була оподаткована іншою юрисдикцією», — зазначає керівниця Податкової.
За її словами, Україна бере участь у міжнародній системі CRS, яка дозволяє обмінюватися інформацією про фінансові рахунки між податковими органами різних країн.
Це забезпечує справедливе оподаткування всіх платників податків, незалежно від місця їх перебування.
«Україна відповідно до цієї угоди готова до обміну інформацією зі 121 країною», — додала вона.
Обмін такою інформацією може здійснюватися виключно в податкових цілях, зазначила Карнаух. Податкова не може роздавати інформацію про українців з метою кримінальних переслідувань.
«Ми маємо повне право відмовляти в наданні інформації про доходи наших громадян у разі, якщо ми бачимо, що це використовується не для цілей визначених конвенцією, а саме не для податкових цілей», — сказала Карнаух.

Які доходи не потрібно декларувати

До цього Finance.ua зазначав, що не всі іноземні доходи підлягають декларуванню та оподаткуванню в Україні.
Фізичні особи — резиденти України не зобов’язані декларувати та сплачувати податки в Україні, якщо вони отримали:
  • матеріальну допомогу від іноземних держав, державних фондів або благодійних організацій у зв’язку з війною;
  • допомогу від іноземних держав, державних фондів або благодійних організацій членам сім’ї першого ступеня споріднення, які постраждали від російської агресії.
Інші доходи, отримані за кордоном, зокрема заробітна плата або дохід від фрілансу, підлягають декларуванню в Україні. Подати декларацію можна через Електронний кабінет платника податків.
За матеріалами:
РБК-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
