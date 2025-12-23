Як задекларувати та сплатити податки з іноземних доходів Сьогодні 12:04

Як задекларувати та сплатити податки з іноземних доходів

Українці, які працюють за кордоном, не зобов’язані повторно сплачувати податки в Україні, якщо вони вже сплачені в іншій країні. Україна має угоди з багатьма державами про уникнення подвійного оподаткування, тож сплачені за кордоном суми можуть бути зараховані при визначенні податкових зобов’язань в Україні.

Про це розповіла в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Коли податки повторно сплачувати не потрібно

Якщо українець офіційно працює за кордоном і сплачує податки за місцем проживання, повторно сплачувати їх в Україні не потрібно. Суми податку, сплачені в іншій країні, зараховуються в Україні в рахунок зменшення зобов’язань із податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, не всі іноземні доходи підлягають декларуванню та оподаткуванню в Україні.

Які доходи не потрібно декларувати

Фізичні особи — резиденти України не зобов’язані декларувати та сплачувати податки в Україні, якщо вони отримали:

матеріальну допомогу від іноземних держав, державних фондів або благодійних організацій у зв’язку з війною;

допомогу від іноземних держав, державних фондів або благодійних організацій членам сім’ї першого ступеня споріднення, які постраждали від російської агресії.

Які доходи потрібно задекларувати

Інші доходи, отримані за кордоном, зокрема заробітна плата або дохід від фрілансу, підлягають декларуванню в Україні. Подати декларацію можна через Електронний кабінет платника податків.

Як зарахувати податки, сплачені за кордоном

Податки, сплачені в іншій країні, можна зарахувати в Україні. Для цього необхідно отримати довідку від податкового органу іноземної держави.

У довідці має бути зазначено:

суму сплаченого податку;

вид доходу, з якого цей податок сплачено.

Таку довідку потрібно легалізувати, якщо міжнародним договором не передбачено інше. Водночас сума зарахування не може перевищувати розмір податку, який мав би бути сплачений в Україні.

Хто зобов’язаний подавати декларацію

Податкову декларацію подають резиденти України, які отримували доходи за межами митної території України. Усі іноземні доходи включаються до загального річного оподатковуваного доходу та оподатковуються на загальних підставах.

Ставки оподаткування іноземних доходів

Іноземні доходи оподатковуються:

податком на доходи фізичних осіб — 18%;

військовим збором: 1,5% — для доходів, отриманих до 31.12.2024 включно; 5% — для доходів, нарахованих або виплачених з 01.01.2025.

правом на податкову знижку за 2024 рік. Для цього до 31 грудня включно необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи.

