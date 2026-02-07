Скільки заробляють дата-фахівці в Україні Сьогодні 13:14

Зарплати дата-фахівців

Станом на грудень 2025 року медіанна зарплата аналітиків зросла до $2200 (+$100 за пів року), тоді як у фахівців з Data Science, Data Engineering та AI/ML за пів року зафіксовано зниження доходів на $264 — до $3175.

Про це йдеться у дослідженні DOU.

Медіанні зарплати аналітиків та фахівців з Data Science, Data Engineering, AI/ML, 2017−2025, Інфографіка: DOU

Медіанні зарплати

Найвищу медіанну зарплату мають Data Engineer — $3550, що суттєво випереджає інші спеціалізації. Усередині цієї ролі найвищі зарплати у сеньйорів — $5000, медіана для мідлів становить $3200, а джуніори в середньому отримують $1000.

Серед аналітиків лідерами за рівнем доходів стали:

BI Analyst — $2750

System Analyst — $2710

Product Analyst — $2600

Business Analyst — $2500

У спеціалізації Business Analyst найвищі зарплати зафіксовано у Lead Business Analyst — $4500; у сеньйорів медіана становить $3100, у мідлів — $2200. Найнижчі зарплати серед аналітичних спеціалізацій мають Junior Business Analyst — $876.

У напрямах Data Science та AI в цій хвилі зафіксовано суттєве зниження медіанних зарплат: AI Engineer і Data Scientist мають по $2300, ML Engineer — $2200.

Один з найнижчих рівнів компенсації у Data Analyst — $1500. Усередині цієї спеціалізації медіанна зарплата сеньйорів становить $3200, мідлів — $1900, а джуніори в середньому отримують $900.

Медіанні зарплати, Інфографіка: DOU

Динаміка зарплат

Після літнього зниження зарплати продуктових аналітиків відновились (+$513 за пів року). Наразі їхня медіанна зарплата найвища за весь час наших досліджень ($2600).

Серед аналітиків також суттєве зростання у System Analyst (+$510 з літа 2025) та BI Analyst (+$400).

Зарплати Business Analyst — без змін ($2500). Водночас медіанні зарплати Data Analyst дещо знизилися (-$192 за пів року) і повернулися до рівня грудня 2024 року — $1500.

Натомість у напрямах Data Science, Data Engineering та AI/ML спостерігається зниження зарплат у всіх спеціалізаціях: ML/DL Engineer (—$925 за пів року), Data Scientist (—$700), Data Engineer (—$294).

За квартилями

Як і влітку 2025 року, серед аналітиків трійку найбільш високооплачуваних позицій за третім квартилем формують Lead Business Analyst ($4700), Senior Business Analyst ($4000) і Senior Data Analyst ($3900).

Безумовним лідером залишається Senior Data Engineer — третій квартиль зарплат у цій хвилі становить $6107, хоча, порівняно з попереднім дослідженням, він помітно знизився (було $6700).

AI Engineers вирізняються високим третім квартилем зарплат ($5100), але водночас значною нерівномірністю компенсацій усередині спеціалізації: перший квартиль становить $1390, а медіана — $2300. Це свідчить про наявність невеликої групи дуже високооплачуваних фахівців, тоді як у середньому AI Engineer заробляють менше за Middle Data Engineer (медіана — $3200) і приблизно на рівні ML Engineer ($2200).

Якщо порівнювати з попереднім дослідженням, деякі зарплатні показники AI Engineer знизилися: медіанна зарплата впала на $400, третій квартиль — на $150, проте перший квартиль зріc на $290. Водночас ми фіксуємо зростання кількості та частки фахівців цієї спеціалізації в нашому опитуванні. Це може свідчити про те, що компанії продовжують наймати AI Engineer, однак не готові платити їм стільки, як пів року тому.

Зарплати за квартилями, Інфографіка: DOU

За досвідом фахівців

Фахівці з Data Science / Data Engineering / ML / AI майже на всіх рівнях досвіду заробляють більше, ніж аналітики. Винятком залишаються лише початківці з досвідом роботи до чотирьох років, де різниці в зарплатах майже немає.

У деяких групах з однаковою кількістю років досвіду, зарплати аналітиків можуть бути в 1,7−2 рази нижчими, ніж у спеціалістів з Data Science.

Зарплати за досвідом фахівців, Інфографіка: DOU

За типом компанії

Медіанні зарплати аналітиків в аутстафінгових ($2750), сервісних ($2600) і продуктових ($2400) компаніях суттєво не відрізняються. Водночас усі ці типи IT-компаній у середньому пропонують значно вищу компенсацію, ніж не IT-бізнеси, де медіанна зарплата аналітика становить лише $1600.

Найбільш високооплачувані аналітики зазвичай працюють у сервісних та аутстафінгових компаніях. Саме тут третій квартиль зарплат наближається до $4000, тоді як у продуктових компаніях він становить $3300, а в не IT-секторі — ще нижчий, близько $2500.

Для фахівців Data Science / Engineering / ML / AI розрив між IT- та не IT-компаніями ще більший, ніж для аналітиків. У не IT-бізнесах медіанна зарплата становить $1500, тоді як у сервісних компаніях — $3125, у продуктових — $3500, а в аутстафінгових — $3550.

Для досвідчених Data Science фахівців найпривабливішими з погляду зарплат виглядають стартапи. Хоча вибірка тут невелика (16 анкет), рівень зарплат виглядає показово: медіана — $4050, третій квартиль — $8225.

За містами

Найбільше заробляють аналітики в Одесі, Києві та Львові: медіанна зарплата в діапазоні $2200−2300. У Дніпрі та Харкові рівень компенсацій залишається помітно нижчим.

Для фахівців з Data Science / Data Engineering / ML / AI медіанні зарплати в Києві та Львові однакові — $3500.

Зарплати фахівців за кордоном

Аналітики та дата-саєнтисти в середньому заробляють за кордоном більше, ніж в Україні.

Найбільші розриви — на вищих рівнях досвіду: серед аналітиків із досвідом 10 і більше років різниця між зарплатами в Україні та за кордоном становить $950.

Водночас у напрямах Data Science / Data Engineering / ML / AI найбільший розрив серед спеціалістів із досвідом 6−9 років — $1450.

