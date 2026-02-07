0 800 307 555
Андрагог, клавіатурник, кобзар: у Службі зайнятості назвали незвичні професії в Україні

ТОП-5 незвичайних професій в Україні
ТОП-5 незвичайних професій в Україні, Фото: freepik
Державна служба зайнятості продовжує знайомити громадян з рідкісними професіями в Україні. Серед 9 тисяч напрямів роботи зустрічаються спеціальності, які більше нагадують терміни з підручників чи наукової фантастики.

Андрагог

Це фахівець, який займається розробкою освітніх курсів та тренінгів для дорослих. Такі спеціалісти отримують дипломи за напрямом «педагогіка» та входять до категорії «інші професіонали в галузі навчання». До цієї групи також відносять лекторів, педагогів-валеологів та штурманів-інструкторів.
У Службі зайнятості пояснюють, більшість навчальних матеріалів створюються для школярів та студентів. Щоб підготувати дорослих спеціалістів, необхідно звертатися до андрагогіки — галузі науки, що охоплює теоретичні і практичні проблеми освіти, навчання і виховання дорослих.

Ентомолог

Ентомологи — це біологи, які досліджують комах: їх будову, життєдіяльність, класифікацію та поведінку. Вони займаються захистом врожаїв від шкідників, збереженням біорізноманіття та науковими дослідженнями.
Також вони займаються захистом сільського господарства від шкідників, охороною екосистем, дослідженням корисних комах.
Освіту ентомолога здобувають переважно на біологічних факультетах університетів за спеціальностями «біологія» або «зоологія».

Клавіатурник

Це майстри з комплектування, складання, монтажу та ремонту клавішних механізмів музичних інструментів — фортепіано, роялів, акордеонів.
Фах потребує музичного слуху та технічних знань, які здобувають на спеціалізованих курсах і в музичних училищах.

Кобзар

Більшість згадає збірку Тараса Шевченка чи історичних персонажів, однак ця професія існує й донині.
Кобзарі — це музиканти, які виконують думи, історичні та моралізаторські пісні, акомпануючи собі на кобзі.
Кобзарство поєднує музичну майстерність й передачу народної мудрості. Освіта таких професіоналів може бути профільною музичною, або ж можна поступити у Стрітівський педагогічний фаховий коледж кобзарського мистецтва.

Мехатронік

Мехатроніки — це спеціалісти, які поєднують знання механіки, електроніки, інформатики та автоматики. Саме вони проводять розробку, монтаж, обслуговування та програмування складних технічних систем, які використовуються в різних галузях промисловості.
Щоб працювати мехатроніком, потрібно здобути вищу освіту за напрямом «мехатроніка та робототехніка».
Робота
