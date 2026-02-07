Скільки Nvidia платить ІТ-спеціалістам Сьогодні 22:18

У порівняні з іншими техгігантами Nvidia має порівняно невеликий штат — 36 000 співробітників станом на початок 2025 року. Зростання акцій під час буму штучного інтелекту перетворило деяких звичайних працівників на мільйонерів. Президент і гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг особисто контролює питання винагород співробітників.

Про це пише Business Insider.

«Я до сьогодні переглядаю компенсацію кожного працівника наприкінці кожного циклу», — заявив Хуанг у липневому випуску подкасту «All-In».

Він також додав, що «створив у своїй команді менеджерів більше мільярдерів, ніж будь-який інший CEO у світі».

Проте ті, хто прийшов у компанію раніше, мають набагато більше шансів отримати надприбутки, ніж нові працівники — цей розрив в оплаті праці співробітники іноді обговорюють цілком відкрито.

Скільки заробляють ІТ-спеціалісти в Nvidia

Nvidia не розголошує дані про зарплати своїх співробітників, проте публічно доступні заявки на робочі візи дають одну з небагатьох можливостей оцінити, скільки компанія платить за ключові ролі.

Ці цифри взяті з документів, які всі компанії подають до Міністерства праці США для спонсорування віз H-1B. Хуанг наголосив, що Nvidia продовжуватиме спонсорувати ці візи та покривати всі супутні витрати, попри зміни в політиці.

Зазначені суми відображають лише базову ставку — без урахування акцій та бонусів, які зазвичай складають основну частину загального компенсаційного пакета.

У 2025 фіскальному році Nvidia отримала схвалення на приблизно 1900 заявок за програмою H-1B. Серед 25 найпопулярніших позицій у компанії — розробники програмного забезпечення, дослідники та продакт-менеджери.

Базова зарплата інженерів-програмістів варіюється від $92 000 до $425 500. Дослідники можуть розраховувати на суми від $104 000 до $431 250, а дохід менеджерів із продукту становить від $131 029 до $379 500.

Зарплати інженерів

ASIC Engineer: $163,925-$368,000.

CAD Engineer: $136,000-$310,500.

Dev Ops Engineer: $140,000 to $270,250.

Hardware Engineer, Electronics: $92,000-$368,000.

Manager, Engineering: $203,879-$391,000.

Mask Design Engineer: $110,187-$230,000.

Mechanical Engineer: $102,336-$247,250.

Mixed Signal Design Engineer: $151,091-$310,500.

Physical Design Engineer: $96,000-$310,500.

Senior ASIC Engineer: $128,000-$310,500.

Senior Systems Software Engineer: $117,499-$356,500.

Software Engineer: $92,000-$425,500.

Software QA Engineer: $133,432-$322,000.

System Design Engineer: $124,197-$253,000.

Systems Software Manager: $208,125-$425,500.

Test Engineer: $124,197-$287,500.

Verification Engineer: $119,184-$368,000.

Зарплати архітекторів

Architect: $104,000 to $425,500.

Architecture Manager: $207,093-$425,500.

Senior Architect: $150,821-$356,500.

Solutions Architect: $108,722-$356,500.

Зарплати дослідників

Research Scientist: $104,000-$431,250.

Зарплати продуктових аналітиків

Business Systems Analyst: $140,000-$310,500.

Product Manager: $131,029-$379,500.

Program Manager: $75,462.00-$368,000.

