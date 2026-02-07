0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки Nvidia платить ІТ-спеціалістам

80
Айтівець працює за компʼютером
Айтівець працює за компʼютером, Фото: freepik
У порівняні з іншими техгігантами Nvidia має порівняно невеликий штат — 36 000 співробітників станом на початок 2025 року. Зростання акцій під час буму штучного інтелекту перетворило деяких звичайних працівників на мільйонерів. Президент і гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг особисто контролює питання винагород співробітників.
Про це пише Business Insider.
Читайте також
«Я до сьогодні переглядаю компенсацію кожного працівника наприкінці кожного циклу», — заявив Хуанг у липневому випуску подкасту «All-In».
Він також додав, що «створив у своїй команді менеджерів більше мільярдерів, ніж будь-який інший CEO у світі».
Проте ті, хто прийшов у компанію раніше, мають набагато більше шансів отримати надприбутки, ніж нові працівники — цей розрив в оплаті праці співробітники іноді обговорюють цілком відкрито.

Скільки заробляють ІТ-спеціалісти в Nvidia

Nvidia не розголошує дані про зарплати своїх співробітників, проте публічно доступні заявки на робочі візи дають одну з небагатьох можливостей оцінити, скільки компанія платить за ключові ролі.
Читайте також
Ці цифри взяті з документів, які всі компанії подають до Міністерства праці США для спонсорування віз H-1B. Хуанг наголосив, що Nvidia продовжуватиме спонсорувати ці візи та покривати всі супутні витрати, попри зміни в політиці.
Зазначені суми відображають лише базову ставку — без урахування акцій та бонусів, які зазвичай складають основну частину загального компенсаційного пакета.
У 2025 фіскальному році Nvidia отримала схвалення на приблизно 1900 заявок за програмою H-1B. Серед 25 найпопулярніших позицій у компанії — розробники програмного забезпечення, дослідники та продакт-менеджери.
Базова зарплата інженерів-програмістів варіюється від $92 000 до $425 500. Дослідники можуть розраховувати на суми від $104 000 до $431 250, а дохід менеджерів із продукту становить від $131 029 до $379 500.

Зарплати інженерів

  • ASIC Engineer: $163,925-$368,000.
  • CAD Engineer: $136,000-$310,500.
  • Dev Ops Engineer: $140,000 to $270,250.
  • Hardware Engineer, Electronics: $92,000-$368,000.
  • Manager, Engineering: $203,879-$391,000.
  • Mask Design Engineer: $110,187-$230,000.
  • Mechanical Engineer: $102,336-$247,250.
  • Mixed Signal Design Engineer: $151,091-$310,500.
  • Physical Design Engineer: $96,000-$310,500.
  • Senior ASIC Engineer: $128,000-$310,500.
  • Senior Systems Software Engineer: $117,499-$356,500.
  • Software Engineer: $92,000-$425,500.
  • Software QA Engineer: $133,432-$322,000.
  • System Design Engineer: $124,197-$253,000.
  • Systems Software Manager: $208,125-$425,500.
  • Test Engineer: $124,197-$287,500.
  • Verification Engineer: $119,184-$368,000.

Зарплати архітекторів

  • Architect: $104,000 to $425,500.
  • Architecture Manager: $207,093-$425,500.
  • Senior Architect: $150,821-$356,500.
  • Solutions Architect: $108,722-$356,500.

Зарплати дослідників

  • Research Scientist: $104,000-$431,250.

Зарплати продуктових аналітиків

  • Business Systems Analyst: $140,000-$310,500.
  • Product Manager: $131,029-$379,500.
  • Program Manager: $75,462.00-$368,000.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems