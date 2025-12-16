Де хочуть працювати українські айтівці — рейтинг компаній Сьогодні 08:01

Де хочуть працювати українські айтівці — рейтинг компаній

Аналітики DOU втретє провели дослідження tech-роботодавців в Україні й проаналізували, як змінилася привабливість компаній порівняно з попередніми роками.

«Ключовою відмінністю цього року є те, що майже нікому не вдалося покращити свою привабливість як роботодавця за рік. Це стосується як сервісних компаній, так і продуктових», — зазначають дослідники.

ТОП-25 найбажаніших роботодавців для айтівців в Україні

Як і в попередні роки, Grammarly (part of Superhuman) утримує позицію найбажанішого роботодавця серед українських айтівців. За рік показники практично не змінилися: 69% респондентів зазначають, що хотіли б тут працювати, з них 38% — дуже хотіли б. На ці результати не вплинули ані скорочення в попередні роки, ані цьогорічний ребрендинг компанії з новою назвою.

Як і торік, наступними в рейтингу йдуть Nvidia і mono: 36% і 34% українських айтівців зазначили, що дуже хотіли б працювати в цих компаніях.

Після торішніх скорочень MacPaw є серед найбажаніших роботодавців, хоча за рік дещо втратила позиції: у 2024 році 34% айтівців зазначали, що дуже хотіли б тут працювати, тоді як у 2025 році — вже 28%.

Як і у 2023−2024 роках, до лідерів входять Ajax Systems і SoftServe з майже однаковими показниками: 20% і 19% айтівців зазначили, що дуже хотіли б там працювати. За рік їхні позиції залишилися без змін.

Що вищий рівень фахівця, то прискіпливіше ставлення до роботодавців

Айтівці рівня Senior і вище загалом рідше, ніж інші фахівці, відзначають компанії як привабливих роботодавців. Водночас і для цієї групи найпривабливішими залишаються Grammarly та Nvidia.

Middle-фахівці дещо більш прихильні до продуктових компаній, зокрема до Uklon, «Дії», BetterMe, NovaPay та Reface.

Джуніори, інтерни й ті, хто шукає першу роботу в ІТ, зацікавлені майже у всіх компаніях з ТОП-25 — як продуктових, так і сервісних. До п’ятірки найбажаніших роботодавців у цій групі, окрім mono, NVIDIA та Grammarly, входять SoftServe і Genesis.

Загалом зі зростанням досвіду фахівці все вибірковіше ставляться до роботодавців: Junior і люди без досвіду в IT — найменш вибаглива група, Senior — найвибагливіша.

Регіональні вподобання

У 2025 році Grammarly залишається найпривабливішим роботодавцем для айтівців у Києві. До четвірки лідерів також входять mono, Nvidia і MacPaw. Окрім цього, кияни дещо частіше називають серед привабливих роботодавців продуктові компанії BetterMe, WIX, Skelar і Solidgate.

У Львові, як і в Києві, лідерами за часткою фахівців, які дуже хотіли б тут працювати, — Grammarly, Nvidia, mono та MacPaw. Водночас, на відміну від минулого року, серед найпривабливіших роботодавців у Львові не лише сервісні компанії. Цьогоріч львівські айтівці частіше стали відзначати продуктові компанії, зокрема Ajax Systems, «Дію» та Uklon. Серед сервісних компаній тут частіше згадують Intellias і N-iX.

У Дніпрі з-поміж продуктових компаній частіше називали Ajax Systems, WIX, Nova Digital, Megogo і Rozetka. З-поміж сервісних роботодавців перевагу віддають великим компаніям — SoftServe, GlobalLogic, Ciklum і N-iX.

Серед українських айтівців, які працюють за кордоном, трійка найбажаніших роботодавців залишається незмінною: Nvidia, Grammarly та mono. Ці компанії мають суттєвий відрив від інших. MacPaw, як і в Україні, посідає четверте місце, однак частка фахівців, які вважають її дуже привабливим роботодавцем, за кордоном помітно нижча. Натомість айтівці за кордоном частіше, ніж в Україні, називають привабливими роботодавцями сервісні компанії — зокрема EPAM і Sigma Software.

Розподіл за спеціалізаціями

Цьогоріч трійка найпривабливіших роботодавців серед розробників залишається незмінною: перше місце посідає Nvidia, далі з помітним відривом ідуть mono та Grammarly.

Як і торік, QA залишаються більше за інші спеціалізації прихильними до сервісних компаній. Вони частіше називали SoftServe, GlobalLogic, Intellias і Ciklum серед привабливих роботодавців, з-поміж продуктових вирізняють Nova Digital.

HR, Marketing і Sales фахівці значно частіше за інших орієнтуються саме на продуктові компанії. Серед найбажаніших місць роботи вони частіше називають Grammarly, MacPaw, BetterMe, Preply, Skelar, «Дію», Reface та Solidgate. Окрім цього, Marketing&Sales спеціалісти дещо частіше відзначають Genesis і MegooO, а також сервісні компанії N-iX і Sigma Software.

Раніше ми повідомляли , що медіанний вік українського ІТ-фахівця зріс з 30 до 31 року, а медіанна зарплата цього року досягла $3000. Переважна більшість айтівців працюють у технічних напрямках.

