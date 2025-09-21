0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сучасний український айтішник: скільки заробляє, де працює та куди інвестує

72
Сучасний український айтішник: скільки заробляє, де працює та куди інвестує
Сучасний український айтішник: скільки заробляє, де працює та куди інвестує
Медіанний вік українського ІТ-фахівця зріс з 30 до 31 року, а майже всі айтішники (97%) мають вищу освіту або навчалися в університеті. Заробітки теж зростають: медіанна зарплата цього року досягла $3000. Переважна більшість айтівців працюють у технічних напрямках.
Dou опитав 13 607 респондентів (як в Україні, так і за кордоном) та сформував детальний портрет українського IT-фахівця.

Які зарплати та інвестиції

Як свідчить дослідження, медіанна зарплата, порівняно з минулим роком, зросла з $2900 до $3000.
Читайте також
Найбільше заробляють спеціалісти у віці 43−50 років — близько $4500. При цьому лише 24% отримують грошові бонуси.
Водночас 60% айтішників відповіли, що задоволені фінансовим становищем та витрачають менше, аніж заробляють.
Сучасний український айтішник: скільки заробляє, де працює та куди інвестує
Найпопулярніші напрями інвестицій:
  • донати для ЗСУ — 41%;
  • здоровʼя, спорт, психотерапевт — 35%;
  • самоосвіта — 28%.
Фінансові інструменти (депозити та цінні папери) використовують 30% айтівців, а криптовалюту — 15%.
Лише 9% вважають інвестицію в однокімнатну квартиру біля метро в Києві хорошою ідеєю.
Сучасний український айтішник: скільки заробляє, де працює та куди інвестує

Де і ким працюють айтівці

Зазначається, що 88% фахівців працюють у технічних сферах, а частка нетехнічних спеціалістів зросла до 12% порівняно з 10% минулого року.
Читайте також
Найбільшими групами залишаються розробники (44%) та тестувальники (17%). Водночас джунів і мідлів поменшало — 44% проти 47% у 2024 році.
Більшість українських айтішників зосереджені у великих і середніх компаніях, переважно у фінтеху та e-commerce.
Щодо форми працевлаштування, 57% працюють як ФОП, але цей показник поступово знижується. Натомість частка оформлення через Дія Сіті виросла з 12% до 19%.
Потрапити в ІТ стає дедалі важче, адже збільшується частка досвідчених фахівців.
Читайте також
Зокрема, 31% фахівців працюють в IT 3−5 років, 27% фахівців мають додаткову зайнятість, а 58% до цього працювали в зовсім іншій сфері.

Скільки годин витрачають на роботу

За даними опитування, 68% працюють віддалено. Однак попри «гнучкість» роботи, понад половина респондентів працюють 35−45 годин на тиждень.
Найчастіше перепрацьовують ліди та керівники, а також фахівці стартапів. Хоча 62% зізнаються, що отримують компенсацію за овертайми.
Попри збільшене навантаження, більшість задоволені work-life balance. Стрес відчувають лише 25% через роботу, а найбільше — через невизначеність майбутнього країни, постійні обстріли, страх мобілізації та втрати доходу.

Чи планують айтішники виїзд за кордон

Більшість айтівців в Україні як і раніше становлять чоловіки — 71% проти 29% жінок.
Читайте також
13% опитаних фахівців активно планують мігрувати. Думають про еміграцію чи переїзд 54% чоловіків та 32% жінок. При цьому 7% вже жили за кордоном і повернулись в Україну.
У Збройних силах служить близько 1% опитаних, а 17% мають бронь: 13% через IT-компанії, 4% — на іншій роботі, 36% мають відстрочку через вік, навчання, сімейні обставини тощо.
За матеріалами:
Dou
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems