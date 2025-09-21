Сучасний український айтішник: скільки заробляє, де працює та куди інвестує Сьогодні 10:12

Сучасний український айтішник: скільки заробляє, де працює та куди інвестує

Медіанний вік українського ІТ-фахівця зріс з 30 до 31 року, а майже всі айтішники (97%) мають вищу освіту або навчалися в університеті. Заробітки теж зростають: медіанна зарплата цього року досягла $3000. Переважна більшість айтівців працюють у технічних напрямках.

Dou опитав 13 607 респондентів (як в Україні, так і за кордоном) та сформував детальний портрет українського IT-фахівця.

Які зарплати та інвестиції

Як свідчить дослідження, медіанна зарплата, порівняно з минулим роком, зросла з $2900 до $3000.

Найбільше заробляють спеціалісти у віці 43−50 років — близько $4500. При цьому лише 24% отримують грошові бонуси.

Водночас 60% айтішників відповіли, що задоволені фінансовим становищем та витрачають менше, аніж заробляють.

Найпопулярніші напрями інвестицій:

донати для ЗСУ — 41%;

здоровʼя, спорт, психотерапевт — 35%;

самоосвіта — 28%.

Фінансові інструменти (депозити та цінні папери) використовують 30% айтівців, а криптовалюту — 15%.

Лише 9% вважають інвестицію в однокімнатну квартиру біля метро в Києві хорошою ідеєю.

Де і ким працюють айтівці

Зазначається, що 88% фахівців працюють у технічних сферах, а частка нетехнічних спеціалістів зросла до 12% порівняно з 10% минулого року.

Найбільшими групами залишаються розробники (44%) та тестувальники (17%). Водночас джунів і мідлів поменшало — 44% проти 47% у 2024 році.

Більшість українських айтішників зосереджені у великих і середніх компаніях, переважно у фінтеху та e-commerce.

Щодо форми працевлаштування, 57% працюють як ФОП, але цей показник поступово знижується. Натомість частка оформлення через Дія Сіті виросла з 12% до 19%.

Потрапити в ІТ стає дедалі важче, адже збільшується частка досвідчених фахівців.

Зокрема, 31% фахівців працюють в IT 3−5 років, 27% фахівців мають додаткову зайнятість, а 58% до цього працювали в зовсім іншій сфері.

Скільки годин витрачають на роботу

За даними опитування, 68% працюють віддалено. Однак попри «гнучкість» роботи, понад половина респондентів працюють 35−45 годин на тиждень.

Найчастіше перепрацьовують ліди та керівники, а також фахівці стартапів. Хоча 62% зізнаються, що отримують компенсацію за овертайми.

Попри збільшене навантаження, більшість задоволені work-life balance. Стрес відчувають лише 25% через роботу, а найбільше — через невизначеність майбутнього країни, постійні обстріли, страх мобілізації та втрати доходу.

Чи планують айтішники виїзд за кордон

Більшість айтівців в Україні як і раніше становлять чоловіки — 71% проти 29% жінок.

13% опитаних фахівців активно планують мігрувати. Думають про еміграцію чи переїзд 54% чоловіків та 32% жінок. При цьому 7% вже жили за кордоном і повернулись в Україну.

У Збройних силах служить близько 1% опитаних, а 17% мають бронь: 13% через IT-компанії, 4% — на іншій роботі, 36% мають відстрочку через вік, навчання, сімейні обставини тощо.

