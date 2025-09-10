Робота ФОП, у штаті чи за гіг-контрактом — скільки податків платять айтівці з «Дія.City» Сьогодні 08:37 — Особисті фінанси

Робота ФОП, у штаті чи за гіг-контрактом — скільки податків платять айтівці з «Дія.City»

Скільки податків реально платять айтвіці, які працюють у компаніях-резидентках «Дія.City», і що вигідніше — гіг-контракт, залишатися ФОПом або бути штатним співробітником? Про податкові ставки та особливі випадки оподаткування нагадали в бухгалтерській компанії buh.ua.

З початку 2025 року для айтівців, які працюють у компаніях, що є резидентками податкового режиму «Дія.City», дещо змінили систему оподаткування.

Якщо це трудовий договір, то податок на доходи складає 5%, також утримується ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної зарплати та 5% військового збору, пояснили бухгалтери.

«Уявіть, ви отримуєте на руки, наприклад, 60 тисяч гривень, а реально роботодавець платить за вас ще понад 15 тисяч гривень податків щомісяця. Це відчутний удар по гаманцю. Саме тому для айті-сфери і вигадали спеціальні спрощені умови, щоб компаніям було вигідно працювати в білу, а фахівці не шукали варіанти обходу системи», — відзначила ведуча каналу Вікторія.

Для гіг-контракторів ставка податку на доходи становить ті ж 5%, утримуються також ЄСВ (22% від мінімальної зарплати) та 5% ВЗ.

«Цей формат — щось середнє між класичним найманням і фрилансом. З одного боку, людина має соціальні гарантії, з іншого — може працювати гнучко й не вписуватись у суворі рамки трудового кодексу. Наприклад, якщо ви розробники, хочете трохи більше гнучкості в графіку або проєктах, гіг-контракт вам ідеально підійде», — розповіла Вікторія.

Компанії-резидентки «Дія.City» можуть залучати до роботи над проєктами не тільки українців, а й іноземних фахівців і навіть осіб без громадянства. «Компанія укладає цивільно-правовий договір, за яким спеціаліст зобов’язується виконувати роботу відповідно до завдань замовника. А всі виплати — зарплата, оплата гіг-контракту чи навіть авторська винагорода за створення ІТ-продукту — потрапляють під одну вигідну ставку 5%», — уточнюється у відео.

Ліміти та особливі випадки оподаткування

Щодо ФОПів-єдинників, то з 2025 року діють обмеження на їхню співпрацю з резидентами «Дія.City». Якщо річний дохід такого ФОПа перевищує 40 млн гривень, то витрати на оплату його послуг мають бути меншими від 20% загальних витрат компанії за попередній рік. Інакше сума перевищення оподатковується за ставкою 9% для платників податку на виведений капітал або включається до фінансового результату для платників податку на прибуток. ​

Якщо загальний річний дохід гіг-контрактора перевищує 240 тисяч євро, то все, що понад цей поріг, обкладається стандартним податком на доходи фізичних осіб — 18%.

«Наприклад, ви працюєте розробником у великій компанії і заробили 260 тис. євро за рік. Невеличкий податок буде лише на 240 тис., а з решти — 20 тис. євро — доведеться сплатити більше. Єдиний соціальний внесок залишається 22% від мінімальної зарплати», — пояснили в buh.ua.

