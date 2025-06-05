Мінцифри додає нові напрями для резидентів «Дія.City» — Finance.ua

Мінцифри додає нові напрями для резидентів «Дія.City»
Міністерство цифрової трансформації України розширює рамки спеціального правового режиму «Дія.City». У 2025 році резиденти отримають нові можливості для розвитку бізнесу: від оборонних R&D до BIM-технологій і створення аудіовізуального контенту.
Про це розповіла пресслужба міністерства в коментарі виданню Speka.
Що зміниться для резидентів «Дія.City»
Кабмін ухвалив постанову № 204 від 21 лютого 2025 року, яка розширює перелік дозволених видів діяльності для резидентів «Дія.City». Компанії, які займаються дослідженнями і розробками (R&D) в оборонній галузі, тепер можуть ставати резидентами.
Такими розробками вважають виробництво акумуляторів і батарей для безпілотників, транспорту, технічне обслуговування електроніки, комп’ютерної техніки, оптичного обладнання.
Наразі Мінцифри працює над новим проєктом постанови, який дозволить внести до переліку видів діяльності резидентів «Дія.City» ще низку інноваційних напрямів. Серед них, наприклад, інжиніринг із використанням BIM-технологій (Building Information Modeling), що є основою цифрової трансформації у будівництві, а також галузь створення й оброблення аудіовізуального контенту. Йдеться про поствиробництво відео, спецефекти, комп’ютерну графіку, анімацію, виробництво фонограм, розроблення відеоігор і надання рекламних послуг.
Усі ці зміни спрямовані на те, щоб збільшити кількість компаній, які зможуть отримати статус резидента «Дія.City». Це стало частиною стратегії цифровізації України і стимулювання її економіки відповідно до закону «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».
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