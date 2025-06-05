Мінцифри додає нові напрями для резидентів «Дія.City» — Finance.ua

Мінцифри додає нові напрями для резидентів «Дія.City» Сьогодні 03:39

Мінцифри додає нові напрями для резидентів «Дія.City»

Міністерство цифрової трансформації України розширює рамки спеціального правового режиму «Дія.City». У 2025 році резиденти отримають нові можливості для розвитку бізнесу: від оборонних R&D до BIM-технологій і створення аудіовізуального контенту.

Про це розповіла пресслужба міністерства в коментарі виданню Speka.

Що зміниться для резидентів «Дія.City»

Кабмін ухвалив постанову № 204 від 21 лютого 2025 року, яка розширює перелік дозволених видів діяльності для резидентів «Дія.City». Компанії, які займаються дослідженнями і розробками (R&D) в оборонній галузі, тепер можуть ставати резидентами.

Такими розробками вважають виробництво акумуляторів і батарей для безпілотників, транспорту, технічне обслуговування електроніки, комп’ютерної техніки, оптичного обладнання.

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Наразі Мінцифри працює над новим проєктом постанови, який дозволить внести до переліку видів діяльності резидентів «Дія.City» ще низку інноваційних напрямів. Серед них, наприклад, інжиніринг із використанням BIM-технологій (Building Information Modeling), що є основою цифрової трансформації у будівництві, а також галузь створення й оброблення аудіовізуального контенту. Йдеться про поствиробництво відео, спецефекти, комп’ютерну графіку, анімацію, виробництво фонограм, розроблення відеоігор і надання рекламних послуг.

Усі ці зміни спрямовані на те, щоб збільшити кількість компаній, які зможуть отримати статус резидента «Дія.City». Це стало частиною стратегії цифровізації України і стимулювання її економіки відповідно до закону «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

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