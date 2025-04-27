З початку року резиденти Дія. City сплатили понад 8 млрд гривень податків — Finance.ua

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З початку року резиденти Дія. City сплатили понад 8 млрд гривень податків

Казна та Політика
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З початку року резиденти Дія. City сплатили понад 8 млрд гривень податків
З початку року резиденти Дія. City сплатили понад 8 млрд гривень податків
За перший квартал поточного року компанії, які є резидентами Дія. City, перерахували до бюджету понад 8 мільярдів гривень податків.
Про це розповів віцепрем’єр-міністр — голова Мінцифри Михайло Федоров.
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Наразі резидентами є майже 1750 компаній, в яких працює понад 105 тисяч людей.
Як зазначив голова Мінцифри, це більше третини всіх ІТ-спеціалістів в Україні.
З цих 105 тисяч людей, 62% — оформлені за трудовими договорами, ще 33% — за гіг-контрактами, 5% — як ФОПи.
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Також Федоров розповів, що до правового режиму доєдналися 10 R&D-компаній в сфері оборони, медицини, виготовлення чипів.
Нагадаємо, раніше очільник Мінцифри повідомляв, що в Україні заброньовано не більше 5% IT-спеціалістів від загальної кількості.
За його словами, найбільше людей заброньовано в енергетиці та виробництві зброї.
За матеріалами:
Finance.ua
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