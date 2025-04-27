З початку року резиденти Дія. City сплатили понад 8 млрд гривень податків — Finance.ua

З початку року резиденти Дія. City сплатили понад 8 млрд гривень податків Сьогодні 09:12 — Казна та Політика

З початку року резиденти Дія. City сплатили понад 8 млрд гривень податків

За перший квартал поточного року компанії, які є резидентами Дія. City, перерахували до бюджету понад 8 мільярдів гривень податків.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр — голова Мінцифри Михайло Федоров.

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Наразі резидентами є майже 1750 компаній, в яких працює понад 105 тисяч людей.

Як зазначив голова Мінцифри, це більше третини всіх ІТ-спеціалістів в Україні.

З цих 105 тисяч людей, 62% — оформлені за трудовими договорами, ще 33% — за гіг-контрактами, 5% — як ФОПи.

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Також Федоров розповів, що до правового режиму доєдналися 10 R&D-компаній в сфері оборони, медицини, виготовлення чипів.

Нагадаємо, раніше очільник Мінцифри повідомляв , що в Україні заброньовано не більше 5% IT-спеціалістів від загальної кількості.

За його словами, найбільше людей заброньовано в енергетиці та виробництві зброї.

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