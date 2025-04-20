Зарплати айтівців в Україні та за кордоном — дослідження — Finance.ua
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Зарплати айтівців в Україні та за кордоном — дослідження

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Зарплати айтівців в Україні та за кордоном — дослідження
Зарплати айтівців в Україні та за кордоном — дослідження
В українських айтівців з досвідом 3−5 років, що живуть за кордоном, зарплата в середньому на 34% вища, ніж у тих, хто в Україні. При цьому тільки 36% усіх айтівців оформлені в країні проживання.
Про це йдеться у дослідженні DOU.
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У яких країнах живуть українці ІТ-спеціалісти

Найбільше українських айтівців живуть у Європі — 92%. Ще 3% — у США або Канаді.
Зокрема:
  • більшість з них живуть у Польщі — 39%;
  • Іспанія за кількістю українських ІТ-фахівців посідає друге місце, далі Німеччина — 10% та 5% відповідно;
  • у Румунії теж 5%;
  • Португалії та Болгарії — по 4%;
  • по 3% переїхали до Чехії та Словаччини.

За кордон виїжджали більш досвідчені фахівці

Спеціалізації фахівців, які виїхали за кордон, майже не відрізняються від спеціалізацій айтівців в Україні. Розробники становлять 43% усіх, хто переїхав, тестувальники — 17%.
Зарплати айтівців в Україні та за кордоном — дослідження
Дещо частіше виїжджали Back-end і Mobile-розробники, AQA та фахівці з менеджменту проєктів/продуктів.
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Проте в тайтлах і досвіді є суттєва різниця між українськими айтівцями в Україні та за кордоном. За кордон частіше переїжджали більш досвідчені фахівці.
Серед тих, хто переїхав, лише 8% становлять джуніори та інтерни (в Україні — 16%). Рідше виїжджали й мідли — за кордоном їх 27% проти 34% в Україні.
60% фахівців за кордоном — це айтівці рівня Senior+, а в Україні їх 45%.
Частка жінок серед айтівців за кордоном дещо вища, ніж в Україні (31% проти 28%). Проте більшість становлять чоловіки: за кордоном їх 69%, в Україні — 72%.

Чисті зарплати досвідчених розробників у Європі вищі на 8%

Понад половина айтівців, які живуть за кордоном, усе ще працюють через український ФОП, гіг-контракт або оформлені в штат компанії в Україні.
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Проте 36% вже оформлені в країні проживання, а ще близько 5% працюють без оформлення.
Найбільша частка оформлених згідно з місцевим законодавством фахівців — у США, Канаді, Великій Британії, Польщі та Німеччині.
Найбільш лояльні правила в Іспанії, Румунії, Болгарії, Чехії, Словаччині та Хорватії. Тут найбільше українських айтівців працюють з оформленням в Україні.
Зарплати айтівців в Україні та за кордоном — дослідження

Де отримують найвищі зарплати

«Чисті» медіанні зарплати фахівців за кордоном вищі, ніж в Україні. Найвища медіана у тих, хто переїхав до США: $7500 на місяць.
У тих, хто емігрував до Європи, медіанна зарплата — $3500 (медіанна зарплата айтівців в Україні — $2500).
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Для фахівців з досвідом 3−5 років різниця в зарплатах в Україні та за кордоном у середньому становить 34%. Для досвідченіших фахівців цей розрив менший — близько 11%.

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Медіанні зарплати досвідчених розробників (5+ років досвіду) у Європі в середньому на 8% вищі, ніж в Україні.
Найвищі медіани — в Іспанії ($5250) і Хорватії ($5225), найнижчі — в Болгарії ($4000) і Німеччині ($4500).
Зарплати айтівців в Україні та за кордоном — дослідження
Нагадаємо, за словами голови Мінцифри Михайла Федорова, в Україні заброньовано не більше 5% IT-спеціалістів від загальної кількості.
Він зауважив, найбільше людей заброньовано в енергетиці та виробництві зброї.
За матеріалами:
Dou
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