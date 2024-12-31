Скільки айтівців працюють на кількох роботах одночасно (інфографіка) — Finance.ua

Скільки айтівців працюють на кількох роботах одночасно (інфографіка) Сьогодні 16:10 — Особисті фінанси

Скільки айтівців працюють на кількох роботах одночасно (інфографіка), freepik

27% українських айтівців мають додаткові проєкти, окрім основної роботи в ІТ. Найчастіше — це друга (а деколи і третя) робота в індустрії, пет-проєкт, ІТ-волонтерство чи менторство. Проте не завжди додаткові проєкти айтівців пов’язані з ІТ. 8% мають додаткову зайнятість поза ІТ: у 6% це додаткова робота, у 3% — волонтерство.

Про це свідчать результати дослідження DOU.

За рік стало більше айтівців, які мають додаткову роботу як в ІТ, так і не в ІТ. Також стало більше тих, хто має додаткову безоплатну зайнятість в ІТ (волонтерство, менторство чи опенсорс). Проте на загальну частку фахівців, які займаються ще чимось, крім основної роботи, це не вплинуло.

Інфографіка: DOU

За рік зросла частка айтівців, які працюють більше ніж на одній роботі: торік таких було 8% в Україні та 11% за кордоном, а цього року вже 12% та 15%.

Найчастіше фахівці мають додатковий парт-тайм (6% айтівців). Додатково працювати фултайм вдається тільки 3% фахівців в Україні та 5% за кордоном. Приблизно стільки ж фахівців мають фриланс на додачу до основної зайнятості (3% в Україні та 4% за кордоном).

Додаткову роботу в ІТ найчастіше мають фахівці на парт-таймі та айтівці на військовій службі (19%). Фахівці на бенчі помітно рідше мають додаткову роботу в ІТ (9%).

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Найактивніші в пошуках додаткової зайнятості досвідчені фахівці. 14% айтівців з досвідом від п’яти років мають додаткову роботу проти 9% тих, хто працює два роки чи менше. Найчастіше це фахівці рівня Senior, Head, Tech Lead та Architect. А Team Leads помітно рідше за них мають додаткову роботу.

Найуспішніше поєднують кілька робіт дизайнери та фахівці з UI/UX (33% з них мають додаткову роботу), фахівці з безпеки (28%), DevOps, SRE та сисадміни (23−24%). Дуже рідко працюють на кількох роботах QA, фахівці з менеджменту проєктів, HR та рекрутери, геймдизайнери, фахівці з продажів та розвитку бізнесу, фахівці підтримки та Customer Success і фахівці з фінансів — менш як 10% з них мають додаткову роботу в ІТ.

Час на пет-проєкти

Частка айтівців, які мають пет-проєкти (пет-проєкт — це особистий проєкт, над яким спеціаліст працює у вільний час, часто для вивчення нових технологій, розв’язання конкретного завдання або для демонстрації своїх навичок. — Ред.), не змінилася за рік: вони є у 11% айтівців в Україні та 13% українських айтівців за кордоном.

Найчастіше час на пет-проєкти мають фахівці, які працюють парт-тайм або фрилансери — понад 20% з них мають свої пет-проєкти. Найменше можливостей для власного проєкту у фахівців на фултаймі та айтівців у ЗСУ.

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Кожен п’ятий пет-проєкт українських айтівців приносить дохід. Досвідчені фахівці успішніше монетизують додаткову зайнятість: частка прибуткових пет-проєктів у Tech Lead та Architect сягає 40%, а у технічних фахівців найвищого рівня (CTO/Director/Head of R&D) — 46%.

Додаткова робота не в ІТ-сфері

8% айтівців присвячують час роботі та проєктам, не пов’язаним з ІТ. Торік таких було 7%. Зросла частка тих, хто має додаткову роботу не в індустрії. Зараз таких 6% як в Україні, так і за кордоном. Рік тому таку зайнятість мали 5% айтівців в Україні та 4% за кордоном.

Найчастіше додаткову роботу поза ІТ мають фрилансери (12%), зайняті парт-тайм на основній роботі в ІТ (12%), ті, хто втратив роботу в ІТ (10%), а також початківці (14% серед тих, хто працює до року в ІТ) і нетехнічні фахівці (12% маркетологів та по 11% фахівців з продажів і Customer Success).

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Технічні фахівці найвищого рівня (CTO/Director/Head of R&D) теж досить часто мають додаткову роботу не пов’язану з ІТ — про це сказали 12% з них.

Волонтерським проєктам, не пов’язаним з ІТ, присвячують час 3% українських айтівців.

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