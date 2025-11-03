В Україні стартували програми допомоги тим, хто втратив роботу, та ветеранам Сьогодні 14:33 — Особисті фінанси

Уряд запустив два нові експериментальні проєкти підтримки — для тих, хто втратив роботу, та для ветеранів і ветеранок.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Підтримка для тих, хто втратив роботу

Перший проєкт призначений для людей, які залишилися без роботи, але ще не звернулися до служби зайнятості та не отримали статус безробітного. Проєкт покликаний забезпечити швидкий доступ до державних програм з працевлаштування, а за потреби до програм професійного навчання або перекваліфікації.

Ключовим елементом є проактивна підтримка з боку служби зайнятості, щоб допомогти людині повернутися до роботи ще до офіційного набуття статусу безробітного.

Як працює система:

якщо протягом 60 днів після звільнення людина не знайде роботу, Пенсійний фонд передає її дані до Державної служби зайнятості;

фахівці служби зв’язуються з такою особою через електронні канали комунікації та інформують про доступні соціальні послуги і можливості працевлаштування;

також відстежуватимуться результати навчання для подальшого супроводу до моменту працевлаштування.

Програма для ветеранів і ветеранок

Другий експериментальний проєкт спрямований на підтримку ветеранів війни та демобілізованих осіб. Проєкт покликаний удосконалити механізми соціальної та професійної адаптації після служби.

Передбачається тісна взаємодія між фахівцями із супроводу ветеранів і кар’єрними радниками служби зайнятості.

Основні зміни у межах проєкту:

спрощується процедура реєстрації у службі зайнятості: заяву можна подати через фахівця із супроводу за згодою ветерана;

для роботодавців, які працевлаштовують ветеранів під час воєнного стану, сума компенсації підвищується до 100% фактичних витрат на оплату праці, але не більше 1,5 мінімальних зарплат;

ветерани зможуть брати участь у суспільно корисних роботах без набуття статусу безробітного, а оплата за таку роботу становитиме дві мінімальні зарплати.

Нагадаємо, раніше Finance.ua вже писав , що уряд ухвалив комплекс рішень для розвитку ринку праці. Так, ветерани, які беруть участь у суспільно корисних роботах, отримуватимуть підвищену оплату — до 16 000 гривень. Підприємства, які найматимуть ветеранів щонайменше на один рік, зможуть розраховувати на повну компенсацію зарплати протягом перших шести місяців роботи.

Як повідомляла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, близько 50% ветеранів після повернення до цивільного життя відновлюють роботу на попередньому місці. У кожній громаді працюють фахівці із супроводу ветеранів, які можуть допомогти і показати людині, куди далі рухатися.

