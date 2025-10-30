Ветерани отримуватимуть до 16 тисяч гривень за участь у суспільно корисних роботах Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Ветерани, які беруть участь у суспільно корисних роботах, отримуватимуть підвищену оплату — до 16 000 гривень.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час засідання уряду.

«Український бізнес нині відчуває дефіцит кадрів, тому держава концентрується на розширенні можливостей для працевлаштування, перекваліфікації та підтримки ветеранів і роботодавців. Ми ухвалили комплекс рішень, які поєднують цифровізацію, навчання, гранти, підтримку ветеранів, членів їхніх родин і роботодавців. Це дозволить людям швидше знайти роботу, а бізнесу — отримати необхідні кадри», — зазначила прем’єр-міністерка.

Компенсації для роботодавців

Підприємства, які найматимуть ветеранів щонайменше на один рік, зможуть розраховувати на повну компенсацію зарплати протягом перших шести місяців роботи.

Розмір компенсації становитиме 100% заробітної плати, але не більше ніж 1,5 мінімальної.

Додаткова підтримка ветеранів

Фахівці із супроводу ветеранів отримають право подавати заяви про надання статусу безробітного від імені ветерана за його згодою. Вони також допомагатимуть із оформленням грантів, отриманням освітніх ваучерів і проходженням професійного навчання.

«Це створює реальні можливості для соціальної адаптації та економічної незалежності захисників», — підкреслила Свириденко.

Читайте також Половина ветеранів після демобілізації повертаються на попереднє робоче місце

Нагадаємо, уряд також підтримав запуск нової екосистеми «Обрій». Через Дію людина зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію.

Крім того, Кабмін ухвалив рішення про розширення грантової програми підтримки підприємців — «Власна справа». Із 2026 року вона отримає нові можливості: збільшені розміри грантів і спрощений доступ для тих, хто хоче започаткувати або розвинути власний бізнес.

Довідка Finance.ua:

у серпні Кабінет Міністрів підвищив розмір заробітної плати для учасників суспільно корисних робіт у прифронтових територіях. Тепер українці, які залучаються до таких тимчасових робіт отримуватимуть на 33% більше — дві мінімальні зарплати або 16 тис. грн;

участь у СКР є добровільною;

можливість долучитися до таких робіт у регіонах, наближених до зони бойових дій, поширюється і на людей пенсійного віку до 70 років;

раніше брати участь могли лише зареєстровані в Службі зайнятості безробітні та внутрішньо переміщені особи без постійної роботи.



