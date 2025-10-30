«Власна справа»: уряд збільшує гранти для бізнесу та розширює підтримку ветеранів і молоді Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

«Власна справа»: уряд збільшує гранти для бізнесу та розширює підтримку ветеранів і молоді

Уряд ухвалив рішення про розширення грантової програми підтримки підприємців — «Власна справа». Із 2026 року вона отримає нові можливості: збільшені розміри грантів і спрощений доступ для тих, хто хоче започаткувати або розвинути власний бізнес.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час засідання уряду.

Свириденко зазначила, що грантова програма «Власна справа» вже допомогла понад 32 тисячам українців відкрити бізнес, створити 46 тисяч робочих місць та залучити понад 5 млрд грн в економіку.

Нові розміри грантів

до 100 тис. грн — без створення робочих місць;

до 200 тис. грн — за одне створене місце;

до 350 тис. грн — за два створені місця.

Молоді українці віком 18−25 років зможуть отримати до 200 тис. грн на відкриття власної справи.

Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, отримають можливість подати заявку на додатковий мікрогрант.

Підтримка для ветеранів і родин загиблих

Розширено умови участі для ветеранів та їхніх родин. Тепер гранти можуть отримувати не лише самі ветерани, а й їхні батьки та дорослі діти.

Сім’ї загиблих Захисників України зможуть отримати до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.

Подати заявку можна через портал «Дія» або у центрах зайнятості.

Нагадаємо, підприємці мають повернути суму гранту, лише якщо не виконають зобов’язання перед державою, тобто:

не створять робочих місць відповідно до суми гранта;

вестимуть діяльність менше 3 років;

не сплатять податки в бюджет, зокрема, за працевлаштованих робітників.

Грантові кошти можна використати на:

придбання обладнання;

закупівлю сировини;

орендну плату (не більше 25% від суми гранту);

оренду обладнання;

маркетинг та рекламу;

франчайзинг.

Finance.ua з посиланням на міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева раніше писав , що за три роки українські підприємці отримали понад 28 тисяч мікрогрантів на відкриття чи розширення бізнесу на загальну суму понад 7 млрд грн.

Найпопулярнішими видами діяльності для розвитку бізнесу стали роздрібна торгівля, інтернет-магазини, крамниці, супермаркети, переробна промисловість та заклади харчування.

