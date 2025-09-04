Мінекономіки планує розширити програму «Власна справа» Сьогодні 09:02

Мінекономіки планує розширити програму «Власна справа»

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства працює над розширенням програму «Власна справа».

У рамках розширення програми «Власна справа» планується:

збільшити розмір грантів;

додати опцію отримання другого гранту після успішного виконання першого;

призупинити зобов’язання для мобілізованих підприємців до моменту демобілізації

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев зазначив , що також Мінекономіки працює над іншими інструментами підтримки бізнесів разом з програмою «Партнерство за сильну Україну», меморандум про співпрацю з якою був підписаний на форумі 3 вересня.

Соболев нагадав, що зараз існують кілька доступних напрямків для отримання грантів за «Власною справою»:

гранти для ветеранів, ветеранок та їхніх чоловіків і дружин;

мікрогранти для молоді;

гранти на розвиток приватних дитсадків;

подвійний розмір гранту для прифронтових територій;

гранти для креативних індустрій.

Результати програми «Власна справа»

Щодо результатів роботи програми, то за три роки українські підприємці отримали понад 28 тисяч мікрогрантів на відкриття чи розширення бізнесу на загальну суму понад 7 млрд грн.

Крім того, завдяки «Власній Справі» до бюджетів уже надійшло майже 9 млрд гривень сплачених податків і зборів.

Найпопулярнішими видами діяльності для розвитку бізнесу для розвитку бізнесу стали роздрібна торгівля, інтернет-магазини, крамниці, супермаркети, переробна промисловість та заклади харчування.

Нагадуємо, що в рамках програми «Власна справа» від Міністерства економіки України та Державної служби зайнятості, можна отримати мікрогранти до 250 тисяч гривень на відкриття або розширення бізнесу.

Підприємці з восьми прифронтових областей (Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської) можуть отримати грант до 500 тияч гривень на розвиток власної справи.

Передбачено грант до 1 мільйона гривень на створення приватного закладу дошкільної освіти.

Також до 1 мільйона гривень можуть отримати учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їхнього подружжя, в рамках ветеранського направлення. Молодь віком до 25 років може отримати грант розміром до 150 тисяч гривень. Подати заявку можна через портал Дія.

