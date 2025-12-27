Ринок нерухомості: як зростуть ціни на первинці у 2026 році Сьогодні 10:22 — Нерухомість

Ринок нерухомості: як зростуть ціни на первинці у 2026 році

У 2026 році на формування цін на нерухомість впливатимуть 5 основних чинників: вартість будівництва, фінансування, безпека та регіональні ризики, населення та міграція та ринок оренди.

Про це розповіла рієлторка Марина Куць виданню Новини. Live.

Основні драйвери формування цін

«Ціни на житло залежать від собівартості будівельних матеріалів, логістики та заробітних плат. Бо коли дорожчають матеріали, забудовники зазвичай перекладають це на покупця, що тисне вгору ціни на первинному ринку», — пояснила експертка.

Водночас іпотечне кредитування за держпрограмами нині залишається одним із ключових джерел попиту. А він, до речі, концентрується у великих містах, особливо в центральних та західних регіонах, вважає Марина Куць.

«Водночас високий попит на оренду, який ми спостерігаємо у великих містах, підтримує попит на покупку, особливо якщо люди розглядають нерухомість як інвестицію», — додала експертка.

Прогнози на 2026 рік: буде «бум» чи спад?

За словами Куць, якщо попит на житло підвищуватиметься, зокрема завдяки програмам іпотеки та оренди, а витрати на будівництво залишатимуться стабільними, первинний ринок житла й надалі зростатиме, але повільнішими темпами, ніж раніше.

У престижних районах чи безпечних регіонах — ціни продовжуватимуть зростати, а в менш стабільних або ризикових районах темпи зростання будуть набагато нижчими.

«Загалом, „бум нерухомості“ у класичному розумінні навряд чи буде. Скоріше, ринок очікує стабільне, але обережне зростання», — додала експертка.

За її словами, «бум» на нерухомість може відбутися лише в одному випадку: якщо закінчиться війна, і люди почнуть повертатися з-за кордону.

Що буде з цінами на «первинці» у ключових містах

Загалом, за словами рієлторки, здорожчання первинної нерухомості може відбутися до 15%-20% протягом 2026 року.

Прогноз по містах:

Київ — зростання цін може бути від 5 до 20%. До столиці традиційно високий інтерес. Однак висока собівартість й ризики будівництва можуть стримувати потенційних покупців, які робитимуть вибір на користь передмістя.

— зростання цін може бути від 5 до 20%. До столиці традиційно високий інтерес. Однак висока собівартість й ризики будівництва можуть стримувати потенційних покупців, які робитимуть вибір на користь передмістя. Одеса — зростання на 10−18%, особливо на однокімнатні квартири.

— зростання на 10−18%, особливо на однокімнатні квартири. Харків — зростання на 8−15% через велику потребу в новобудовах.

— зростання на 8−15% через велику потребу в новобудовах. Львів та західний регіон — зростання на 7−14% за квадратний метр через підвищений попит.

та західний регіон — зростання на 7−14% за квадратний метр через підвищений попит. Дніпро — зростання на 3−10% за квадратний метр.

