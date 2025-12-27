0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ринок нерухомості: як зростуть ціни на первинці у 2026 році

Нерухомість
16
Ринок нерухомості: як зростуть ціни на первинці у 2026 році
Ринок нерухомості: як зростуть ціни на первинці у 2026 році
У 2026 році на формування цін на нерухомість впливатимуть 5 основних чинників: вартість будівництва, фінансування, безпека та регіональні ризики, населення та міграція та ринок оренди.
Про це розповіла рієлторка Марина Куць виданню Новини. Live.

Основні драйвери формування цін

«Ціни на житло залежать від собівартості будівельних матеріалів, логістики та заробітних плат. Бо коли дорожчають матеріали, забудовники зазвичай перекладають це на покупця, що тисне вгору ціни на первинному ринку», — пояснила експертка.
Читайте також
Водночас іпотечне кредитування за держпрограмами нині залишається одним із ключових джерел попиту. А він, до речі, концентрується у великих містах, особливо в центральних та західних регіонах, вважає Марина Куць.
«Водночас високий попит на оренду, який ми спостерігаємо у великих містах, підтримує попит на покупку, особливо якщо люди розглядають нерухомість як інвестицію», — додала експертка.

Прогнози на 2026 рік: буде «бум» чи спад?

За словами Куць, якщо попит на житло підвищуватиметься, зокрема завдяки програмам іпотеки та оренди, а витрати на будівництво залишатимуться стабільними, первинний ринок житла й надалі зростатиме, але повільнішими темпами, ніж раніше.
У престижних районах чи безпечних регіонах — ціни продовжуватимуть зростати, а в менш стабільних або ризикових районах темпи зростання будуть набагато нижчими.
Читайте також
«Загалом, „бум нерухомості“ у класичному розумінні навряд чи буде. Скоріше, ринок очікує стабільне, але обережне зростання», — додала експертка.
За її словами, «бум» на нерухомість може відбутися лише в одному випадку: якщо закінчиться війна, і люди почнуть повертатися з-за кордону.

Що буде з цінами на «первинці» у ключових містах

Загалом, за словами рієлторки, здорожчання первинної нерухомості може відбутися до 15%-20% протягом 2026 року.
Прогноз по містах:
  • Київ — зростання цін може бути від 5 до 20%. До столиці традиційно високий інтерес. Однак висока собівартість й ризики будівництва можуть стримувати потенційних покупців, які робитимуть вибір на користь передмістя.
  • Одеса — зростання на 10−18%, особливо на однокімнатні квартири.
  • Харків — зростання на 8−15% через велику потребу в новобудовах.
  • Львів та західний регіон — зростання на 7−14% за квадратний метр через підвищений попит.
  • Дніпро — зростання на 3−10% за квадратний метр.
За матеріалами:
Novyny.live
НерухомістьЖитлова нерухомістьЦіни на квартириКвартира
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems