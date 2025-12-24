Квартири і будинки в Україні дорожчають — чого очікувати далі (інфографіка) Сьогодні 09:02 — Нерухомість

Квартири і будинки в Україні дорожчають — чого очікувати далі (інфографіка)

Ринок нерухомості України у 2025 році розвивався в умовах обмеженої пропозиції та стабільного попиту — переважно, саме через це і зростали ціни у більшості сегментів.

Про це свідчить підсумок року від OLX.Нерухомість . Розповідаємо деталі щодо динаміки цін у різних сегментах.

Купівля квартир

У 2025 році попит на купівлю квартир зріс на 4%, водночас пропозиція скоротилася на 15%. Це призвело до зростання медіанної вартості квартир по Україні на 19%.

Найвищі ціни традиційно зафіксовані у Києві, Львові, Івано-Франківську та Ужгороді. Саме Ужгород продемонстрував найстрімкіше зростання — +60% за рік.

Водночас Київ зберіг лідерство за рівнем цін: медіанна вартість купівлі однокімнатної квартири у столиці зросла на 16% упродовж року.

Читайте також Хто може не платити податок при продажу нерухомості

Загалом більшість обласних центрів показали підвищення цін, передусім у західних і центральних регіонах. Зниження вартості зафіксували лише у містах поблизу лінії бойових дій — Запоріжжі та Миколаєві.

Приватні будинки

Попит на купівлю будинків на вторинному ринку у 2025 році зріс на 21%, тоді як пропозиція скоротилася на 2%. На цьому тлі ціни продовжили зростати: будинки подорожчали в середньому на 27%, тоді як медіанна вартість таунхаусів і дуплексів зросла на 5%.

Найбільше зростання цін на будинки зафіксовано у Сумах (+25%) та Ужгороді (+23%).

Водночас найдорожчими для купівлі залишаються будинки у Києві, Ужгороді, Львові та Одесі.

Ціни не змінилися у Тернополі та Запоріжжі. У південних і південно-східних регіонах зафіксовано зниження: у Херсоні — на 22%, у Дніпрі та Миколаєві — на 8%, у Вінниці — на 5%.

Прогноз на 2026 рік: обмежена пропозиція і тиск на ціни

За поточної економічної та безпекової ситуації у 2026 році ринок нерухомості, ймовірно, збереже нинішню динаміку. Обмежена пропозиція у поєднанні зі зростанням попиту й надалі тиснутиме на ціни.

На вторинному ринку можливе формування дефіциту пропозиції через руйнування житла та відкладені рішення власників щодо продажу. Попит при цьому не лише зберігатиметься, а й може зрости, що особливо впливатиме на вартість квартир з автономним опаленням і житлових комплексів із резервним живленням.

Читайте також Що відбувається з цінами і попитом на житло — аналітика НБУ

У 2026 році ціни на житло первинного ринку, за оцінками аналітиків, не знижуватимуться. Серед ключових причин — обмежена кількість нових проєктів, подорожчання будівельних матеріалів і дефіцит робочої сили.

Додатковим фактором залишається зміна поведінки покупців: через підвищені ризики вони значно рідше готові інвестувати у житло на етапі котловану та чекати завершення будівництва, як це було до повномасштабної війни.

інвестувати в нерухомість можна і без купівлі квадратних метрів. Детальніше про такі інвестиції Раніше ми повідомляли, щоДетальніше про такі інвестиції розповіли тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.