Хто може не платити податок при продажу нерухомості

Продаж квартири або будинку в Україні не завжди означає обов’язкову сплату податку. Законодавство визначає чіткі умови, за яких дохід від відчуження житла не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

Коли можна продати нерухомість без податку

Податковий кодекс передбачає звільнення від оподаткування доходу, отриманого від продажу житлової нерухомості, якщо дотримано кількох умов.

Протягом календарного року власник жодного разу не продавав будь-яку нерухомість. Якщо особа продає лише один об’єкт протягом зазначеного терміну, податки можна не сплачувати. Строк володіння нерухомістю понад три роки. Якщо власник володіє квартирою довгий термін, ставка ПДФО становить 0%. Строк володіння обчислюється з дати держреєстрації права власності. Нерухомість не використовувалась у підприємницькій діяльності. Якщо житло або земельна ділянка не здавалась в оренду, приміщення не використовувалось як офіс та не було внесено до активів ФОП, податок також не сплачується.

Чи діє правило трьох років для спадкового житла

Для нерухомості, отриманої у спадок, діє виняток. У цьому випадку вимога щодо трирічного володіння не застосовується. Якщо спадкоємець продає житло вперше за рік, він звільняється від сплати податку незалежно від того, як довго об’єкт перебував у власності.

Це правило поширюється як на спадщину від близьких родичів, так і від інших осіб. Водночас податкові зобов’язання можуть виникати на етапі оформлення спадщини, але сам продаж у межах першої операції року не оподатковується.

Яке майно підпадає під податкове звільнення

Пільга застосовується до:

квартир;

житлових будинків;

частин житлових будинків або квартир;

земельних ділянок у межах норм безоплатної передачі.

Коли податок при продажі нерухомості все ж доведеться сплатити

Оподаткування виникає у кількох випадках. Насамперед це другий і кожен наступний продаж у межах одного року. У такій ситуації дохід обкладається ПДФО та військовим збором.

Податки також нараховуються, якщо майно перебувало у власності менше ніж три роки й не є спадковим. Окремо враховується статус об’єкта — комерційне використання автоматично позбавляє права на пільгу.

Що ще варто врахувати продавцю

Навіть за повного звільнення від ПДФО та військового збору продавець не звільняється від супутніх витрат. Йдеться про нотаріальні послуги, державне мито та інші обов’язкові платежі, пов’язані з оформленням угоди.

Якщо хоча б один із критеріїв не дотримано, продавець сплачує податок на доходи фізичних осіб 5% та військовий збір 5% від отриманої суми.

