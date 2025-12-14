0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки років потрібно, щоб назбирати на квартиру в Україні

Нерухомість
224
Скільки років потрібно, щоб назбирати на квартиру в Україні
Скільки років потрібно, щоб назбирати на квартиру в Україні
У різних містах України потрібна різна кількість часу, щоб назбирати гроші на купівлю однокімнатної квартири. Десь на це знадобиться 2,5 року, а десь майже 9 років. І це за умови, якщо відкладати всю зарплату.
Про це свідчать дані ЛУН.

Скільки треба відкладати на квартиру в Україні

Для того, аби накопичити на однокімнатну квартиру в Україні на вторинному ринку за середньостатистичною ціною, відкладаючи повністю середню зарплату, потрібно від 2,5 до майже 9 років.
Найшвидше назбирати гроші на власне житло вийде у таких містах:
  • Запоріжжя — 2,6 року;
  • Харків — 3,4 року;
  • Миколаїв — 3,5 року;
  • Суми — 4 роки.
Натомість найдовше доведеться збирати в містах:
  • Луцьк — 8,8 року;
  • Львів, Ужгород — 8,4 року;
  • Рівне — 7,8 року;
  • Житомир, Чернівці — 7,6 року;
  • Київ — 7,5 року.
Скільки років потрібно, щоб назбирати на квартиру в Україні
Якщо відкладати половину або чверть зарплати, то збирати на власне помешкання доведеться у 2 і 4 рази довше відповідно.
Що до двокімнатних квартир, то на них доведеться збирати, відкладаючи всю зарплату, від 3,5 року в Запоріжжі до 12,3 року в Ужгороді.
На трикімнатне житло знадобиться ще більше часу: від 5,1 року у Херсоні до 17,1 року в Києві.

Де в Україні найбільше зросла вартість квадратного метру у новобудові

До цього Finance.ua зазначав, що у 2025 році середня вартість квадратного метру новобудов зростала майже в усіх містах України.
Рекордсменами зростання середньої вартості квадрату, що будується, стали:
  • Одеса — за рік метр в новобудовах додав +19% в гривні,
  • Хмельницький — середня вартість квадратного метра в новобудовах піднялась на 14%.
Також двозначне подорожчання у відсотках було зафіксоване в Луцьку, Житомирі та Тернополі (+12% за 12 місяців), а також в Івано-Франківську та Чернігові (+10%).
При цьому найдорожчими в Україні по середній вартості квадратного метра все ще залишаються новобудови Львова, хоча за рік вони додали лише +6%.
За матеріалами:
Телеканал 24
КвартираНерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems