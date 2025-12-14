Скільки років потрібно, щоб назбирати на квартиру в Україні Сьогодні 08:16 — Нерухомість

Скільки років потрібно, щоб назбирати на квартиру в Україні

У різних містах України потрібна різна кількість часу, щоб назбирати гроші на купівлю однокімнатної квартири. Десь на це знадобиться 2,5 року, а десь майже 9 років. І це за умови, якщо відкладати всю зарплату.

Про це свідчать дані ЛУН.

Скільки треба відкладати на квартиру в Україні

Для того, аби накопичити на однокімнатну квартиру в Україні на вторинному ринку за середньостатистичною ціною, відкладаючи повністю середню зарплату, потрібно від 2,5 до майже 9 років.

Найшвидше назбирати гроші на власне житло вийде у таких містах:

Запоріжжя — 2,6 року;

Харків — 3,4 року;

Миколаїв — 3,5 року;

Суми — 4 роки.

Натомість найдовше доведеться збирати в містах:

Луцьк — 8,8 року;

Львів, Ужгород — 8,4 року;

Рівне — 7,8 року;

Житомир, Чернівці — 7,6 року;

Київ — 7,5 року.

Якщо відкладати половину або чверть зарплати, то збирати на власне помешкання доведеться у 2 і 4 рази довше відповідно.

Що до двокімнатних квартир, то на них доведеться збирати, відкладаючи всю зарплату, від 3,5 року в Запоріжжі до 12,3 року в Ужгороді.

На трикімнатне житло знадобиться ще більше часу: від 5,1 року у Херсоні до 17,1 року в Києві.

Де в Україні найбільше зросла вартість квадратного метру у новобудові

До цього Finance.ua зазначав , що у 2025 році середня вартість квадратного метру новобудов зростала майже в усіх містах України.

Рекордсменами зростання середньої вартості квадрату, що будується, стали:

Одеса — за рік метр в новобудовах додав +19% в гривні,

Хмельницький — середня вартість квадратного метра в новобудовах піднялась на 14%.

Також двозначне подорожчання у відсотках було зафіксоване в Луцьку, Житомирі та Тернополі (+12% за 12 місяців), а також в Івано-Франківську та Чернігові (+10%).

При цьому найдорожчими в Україні по середній вартості квадратного метра все ще залишаються новобудови Львова, хоча за рік вони додали лише +6%.

