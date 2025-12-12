Де в Україні можна купити однокімнатну квартиру до 40 тис. доларів

0 800 307 555
Нерухомість
Економічна турбулентність створює нові тренди на житловому ринку України і змушує пристосовуватися до нової реальності. Тож все частіше постає запитання: де сьогодні реально придбати однокімнатну квартиру до 40 тисяч доларів — і які міста залишаються доступними попри загальне подорожчання?
Маркетплейс Dim.Ria проаналізував попит, пропозицію та середні ціни на житло на вторинці України.

Вартість житла на вторинці

У більшості областей України ціни лише зростають.
Проте у чотирьох областях ціни за місяць знизились від 7% до 3%. Йдеться про Житомирську, Чернівецьку, Миколаївську та Запорізьку області.

Де найдешевше купити однокімнатку

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру — у Запорізькій області ($16,5 тис.).
Далі серед найдешевших регіонів (за середніми цінами на однокімнатки):
  • Херсонська обл. — $17 тис.;
  • Миколаївська — $19 тис.;
  • Сумська — $20 тис.;
  • Харківська — майже $25 тис.;
  • Кіровоградська — $32 тис.;
  • Полтавська — $35 тис.;
  • Чернігівська — $35,5 тис.;
  • Хмельницька — $38,5 тис.
Київ утримує лідерство за цінами на житло

Найдорожче житло у Києві: середня вартість на 1-кімн. квартиру у листопаді становила $95,5 тис.
Якщо аналізувати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити $200 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість у листопаді становила $50 тис.
Попит і пропозиція

Аналітики кажуть, що у листопаді попит на вторинці житла почав відновлюватися: у більшості регіонів зафіксовано зростання пошуку квартир. Найпомітніше зростання — у Івано-Франківській (+20%), Черкаській (+13%) та Чернігівській (+11%) областях. Падіння попиту фіксується у прифронтових регіонах: найбільше — у Херсонській (-12%) та Запорізькій (-13%) областях.
При цьому в більшості регіонів кількість пропозицій про продаж вторинної нерухомості продовжила зменшуватись. Найбільше пропозиція впала впродовж місяця у Кіровоградській (-11%), Закарпатська (-9%), Івано-Франківська (-8%) областях. В окремих областях спостерігалося невелике зростання пропозиції на 1−2%, а от у Києві у листопаді зафіксовано найбільшу динаміку — +6% пропозицій.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьЖитлова нерухомістьКвартираЦіни на квартириВторинний ринокРинок нерухомості
