Де в Україні можна купити однокімнатну квартиру до 40 тис. доларів
Економічна турбулентність створює нові тренди на житловому ринку України і змушує пристосовуватися до нової реальності. Тож все частіше постає запитання: де сьогодні реально придбати однокімнатну квартиру до 40 тисяч доларів — і які міста залишаються доступними попри загальне подорожчання?
Маркетплейс Dim.Ria проаналізував попит, пропозицію та середні ціни на житло на вторинці України.
Вартість житла на вторинці
У більшості областей України ціни лише зростають.
Проте у чотирьох областях ціни за місяць знизились від 7% до 3%. Йдеться про Житомирську, Чернівецьку, Миколаївську та Запорізьку області.
Де найдешевше купити однокімнатку
Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру — у Запорізькій області ($16,5 тис.).
Далі серед найдешевших регіонів (за середніми цінами на однокімнатки):
- Херсонська обл. — $17 тис.;
- Миколаївська — $19 тис.;
- Сумська — $20 тис.;
- Харківська — майже $25 тис.;
- Кіровоградська — $32 тис.;
- Полтавська — $35 тис.;
- Чернігівська — $35,5 тис.;
- Хмельницька — $38,5 тис.
Київ утримує лідерство за цінами на житло
Найдорожче житло у Києві: середня вартість на 1-кімн. квартиру у листопаді становила $95,5 тис.
Якщо аналізувати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити $200 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість у листопаді становила $50 тис.
Читайте також
Попит і пропозиція
Аналітики кажуть, що у листопаді попит на вторинці житла почав відновлюватися: у більшості регіонів зафіксовано зростання пошуку квартир. Найпомітніше зростання — у Івано-Франківській (+20%), Черкаській (+13%) та Чернігівській (+11%) областях. Падіння попиту фіксується у прифронтових регіонах: найбільше — у Херсонській (-12%) та Запорізькій (-13%) областях.
При цьому в більшості регіонів кількість пропозицій про продаж вторинної нерухомості продовжила зменшуватись. Найбільше пропозиція впала впродовж місяця у Кіровоградській (-11%), Закарпатська (-9%), Івано-Франківська (-8%) областях. В окремих областях спостерігалося невелике зростання пропозиції на 1−2%, а от у Києві у листопаді зафіксовано найбільшу динаміку — +6% пропозицій.
Поділитися новиною
Також за темою
Де в Україні можна купити однокімнатну квартиру до 40 тис. доларів
Скільки зараз коштують квадратні метри у новобудовах (інфографіка)
Ринок первинки в 2025 році: де житло подорожчало найбільше (інфографіка)
Іпотека для військовослужбовців стане доступнішою
ЄБРР профінансує нові проєкти доступного житла у Київській області
Найдорожчі міста для оренди житла в Україні: підсумки 2025 року