Скільки працювати, щоб купити квартиру в Києві

Незважаючи на підвищення ціни квадратного метра, квартири на столичному вторинному ринку стали дещо доступнішими для покупців.

Про це свідчать розрахунки ЛУН

Аналітики проаналізували, скільки років потрібно відкладати середню зарплату для придбання житла та порівняли з показниками минулого року.

Так, за останній рік середня вартість квартир на «вторинці» збільшилася на 7−10%:

1-кімнатні подорожчали на 10%,

2-кімнатні — на 7,4%,

3-кімнатні — на 9,5%.

Але кількість середніх місцевих зарплат, необхідних для купівлі «середньої квартири», зменшилася, тобто житло стало доступнішим.

Скільки років потрібно

Як вказують в ЛУН:

1-кімнатна квартира сьогодні дорівнює заробітку за 7,7 років (торік — 8,3 року).

(торік — 8,3 року). 2-кімнатна — за 12 років (торік — 13,2 року).

(торік — 13,2 року). 3-кімнатна — за 17,6 років (торік — 19 років).

Загалом доступність житла в столиці зросла на 7−10%.

Найменше часу на придбання 1-кімнатної квартири потрібно представникам робітничих професій.

Найдовше доведеться працювати:

прибиральникам — 13,4 року,

охоронцям — 10,5 року,

няням — 10,1 року.

Думка експерта

Як каже бренд- і бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський: «Абстрактні мільйони гривень мало що говорять про реальну доступність житла, тому ми вимірюємо вартість квартири в роках зарплати для найпопулярніших професій».

Цей показник не варто трактувати буквально, адже мало хто відкладає 100% зарплати. Але така методика дозволяє оцінити динаміку доступності житла. Крім того, для розрахунків використовуються не фактичні доходи, а запропоновані зарплати з відкритих вакансій у регіоні.

середньому по великих містах України витрати на оренду зрівнюються з вартістю квартири приблизно за 12−14 років. Раніше ми писали , що всередньому по великих містах України витрати на оренду зрівнюються з вартістю квартири приблизно за 12−14 років.

У містах зі швидкою окупністю вигідніше купувати житло, тоді як у регіонах із тривалішим періодом окупності оренда залишається практичним рішенням.

Найкоротший період, коли витрати на оренду «наздоганяють» вартість купівлі квартири, спостерігається у Дніпрі, Запоріжжі та Ужгороді.

